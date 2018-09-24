Dolar bugüne nasıl başladı?

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), yeni haftaya yüzde 0.30 artışla 98 bin 284 puandan başladıktan sonra öğle saatlerine doğru hız kesti ve 98 bin 16 puana çekildi. Endeks geçen haftanın son işlem gününü yüzde 1.94 artışla 97 bin 988 puandan tamamladı

BIST Bankacılık Endeksi de haftanın ilk işlem gününde yüzde 2.16 artışla 107 bin 238 puanda.

10 yıllık devlet tahvillerinde getiri 1.53 düşüşle yüzde 18.65 düzeyinde.

Gün ortası işlemlerinde:

- dolar en düşük 6.2437 ve en yüksek 6.3325 lirayı gördükten sonra 6.24 – 6.25 lira aralığında,

- euro en düşük 7.3499 ve en yüksek 7.4734 lirayı gördükten sonra 7.35 – 7.36 lira aralığında,

- sterlin en düşük 8.1929 lira ve en yüksek 8.3149 lirayı gördükten sonra 8.19 – 8.0 lira aralığında işlem görüyor.

DOLAR endeksi yüzde 0.04 düşüşle 94.17 düzeyinde.

EURO/DOLAR paritesi yüzde 0.14 artışla 1.1764 düzeyinde.