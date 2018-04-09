Dolar da Euro da rekor kırdı!

Dolar kuru, 4.0700 TL'yi görerek tarihi rekor kırarken, Euro kuru ve sterlin de tüm zamanların rekorunu kırdı

Dolar, euro ve sterlin TL karşısında tüm zamanların rekorunu kırdı. Yeni haftaya 4.04 seviyesinden başlayan dolar/TL, 4.0700 ile tarihi rekorunu kırdı.



Dışarıda küresel ticaret savaşı endişeleri, içeride ise makroekonomik, jeopolitik ve siyasi gelişmelerin baskıladığı TL küresel riskten kaçış eğilimlerinde benzer para birimlerinden daha çok satış baskısı altında kalabiliyor. Türkiye piyasalarına ilişkin makro endişeler yüksek büyümenin de tetiklediği yüksek enflasyon ve yüksek cari açığın bir araya gelmesinden kaynaklanıyor.



EURO VE STERLİNDEN TARİHİ REKOR



Euro/TL, 4.9970 TL'yi görerek tüm zamanların rekorunu kırarken, şu dakikalarda 4.9947 TL'de bulunuyor. Sterlin/TL ise tarihi zirvesini 5.7412 TL'ye taşırken, aynı dakikalarda 5.7366 TL seviyesinde.





