Dolar en düşük 5.34'ü gördü

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), dünkü 93 bin 297 puanlık kapanışın ardından, haftanın son işlem gününe yüzde 0.52 artışla 93 bin 785 puandan başladı

BİST Bankacılık Endeksi yüzde 0.95 artışla 117 bin 955 puanda.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 16.59 ve yüzde 19.96 düzeyinde.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.34 lirayı ve en yüksek 5.3953 lirayı gördükten sonra 5.36 – 5.37 lira aralığında,

- euro en düşük 6.0447 lirayı ve en yüksek 6.1216 lirayı gördükten sonra 6.09 – 6.10 lira aralığında,

- sterlin en düşük 6.8295 lirayı ve en yüksek 6.8987 lirayı gördükten sonra 6.87 – 6.88 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım’ın “Günün sorusu: Gülen Türkiye’ye iade edilecek mi?” başlıklı günlük piyasa bülteninde “ABD hisseleri teknoloji şirketlerindeki tepki alışlarıyla güçlü bir şekilde yükselerek beş günlük satış serisini bozdu. Piyasalardaki toparlanmada ABD yetkililerinin Çin’e getirilecek ilave vergiyi beklemeye aldığı haberi etkili oldu.

“Gülen’in Türkiye’ye iade edilmesi konusunda çıkan NBC haberi ve F-35 savaş uçaklarıyla ilgili raporun Kongre’ye sunulması da Türkiye varlıklarındaki yükselişi destekliyor. NBC haberi sonrasında dün gece Türk lirasında ve iShares MSCI Turkey ETF’inde yüzde 1.5 – yüzde 2.0 civarında yükseliş görüldü.

“ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Nauert’in yalanlamasına ve tepki alışının kısmen geri verilmesine rağmen NBC haberini önemsiyoruz. 1999 Şubat’ında Öcalan’ın yakalanması sonrasında Borsa İstanbul’da bir hafta içinde yüzde 20’nin üzerinde yükseliş görülmüştü.