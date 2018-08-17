Dolar güne nasıl başladı?

Dolar/TL, güne düşüşle başlayarak 5,7503'i görmesinin ardından 5,7750 seviyesinde dengelendi

Dolar güne nasıl başladı?
17 Ağustos 2018 Cuma 11:08

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yabancı yatırımcılarla gerçekleştirdiği telekonferanstaki mesajların ardından düşüş eğilimini dün de sürdüren ve 5,70'in altını gören dolar/TL, günü yüzde 1,3 azalışla 5,8250'den tamamladı.

Dolar/TL, bugün 5,7503'e kadar gerilemesi sonrasında saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,8 düşüşle 5,7750 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 düşüşle 6,6130'dan, sterlin/TL ise 7,4140'tan işlem görüyor.

Analistler, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) attığı adımların, Türk lirasına spekülatif atakları sınırladığını belirterek, dün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yabancı yatırımcılarla gerçekleştirdiği telekonferanstaki mesajların da Türk lirasını desteklediğini vurguladı.

Yurt içinde bugün TCMB'nin yayımlayacağı ağustos ayı beklenti anketi ve tüketici güven endeksinin takip edileceğini bildiren analistler, piyasalar kapandıktan sonra açıklanması beklenen kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin Türkiye değerlendirmesi ve ABD ile diplomatik haber akışının yatırımcıların odağında olacağını kaydetti.

Analistler, dolar/TL'nin 6 seviyesinin altında kaldığı sürece düşüş eğiliminin devam edebileceğini ve 5,00-5,20 bandının gündeme gelebileceğini söyledi.


Kaynak: AA
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