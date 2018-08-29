Dolar güne yine yüksek başladı!

Haftaya yükselişle başlayan dövizler, doların ABD’den gelen güçlü ekonomik verilerle küresel piyasalarda güçlenmesi ve Türkiye-ABD ilişkilerindeki gerilimin tam olarak sonlanmamasına bağlı Çarşamba günü iç piyasada da güne güçlü başladı. Erken işlemlerde dolar 6.36, euro 7.43 ve sterlin 8.19 liraya kadar çıktı

Türkiye tarafında açıklanacak Temmuz dış ticaret dengesi, ekonomik güven endeksi ve işgücü girdi endeksleri öncesi dolar 6.34, euro 7.40 ve sterlin 8.15 liradan işlem görüyor.

Haftanın ilk gününü yüzde 1.22 yükselişle 91 bin 284 puandan kapatan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) günlük yüzde 2.69 yükselişle 93 bin 739 puana yükseldi.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 3.37 yükselişle 101 bin 904 puana yükseldi.

10 yıllık devlet tahvillerinde getiri 0.87 düşüşle yüzde 21.76 düzeyine çekildi.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 6.2437 ve en yüksek 6.3692 lirayı gördükten sonra 6.34 – 6.35 lira aralığında,

- euro en düşük 7.2940 ve en yüksek 7.4390 lirayı gördükten sonra 7.40 – 7.41 lira aralığında,

- sterlin en düşük 8.0294 lira ve en yüksek 8.1909 lirayı gördükten sonra 8.15 – 8.16 lira aralığında işlem görüyor.

ABD’de Başkan Donald Trump hakkında devam eden yasal süreçlerin neden olduğu endişeler ve Fed Başkanı Powell’in konuşmasının küresel yatırımcılar tarafından güvercin yorumlanması, ABD ve Meksika arasında bir ticaret anlaşması yapılmasına paralel dolar küresel piyasalarda güçlü seyrini koruyor.

ABD’de tüketici güven endeksinin 18 yılın zirvesine yaklaşması sonrası dolar endeksindeki düşüş tersine döndü.

DOLAR endeksi yüzde 0.09 artışla 94.80 düzeyine yükseldi.

EURO/DOLAR paritesi dolardaki yükselişe bağlı olarak yüzde 0.20 düşüşle 1.1671 düzeyine geriledi.