Dolar her gün yeni bir rekor kırıyor. Şimdi de 3.41'i gördü

Dolar, bu akşam yapılacak Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) ve yarın yapılacak Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantıları öncesinde 3.4155 ile tarihi rekorunu kırdı

Yeni güne 3.38 lira dolayında başlayan dolar 3.3885 lira ile 3.3980 lira seviyelerinde iken saat 17.00 sıralarında 3.4155’e kadar yükselerek tarihi rekorunu kırdı. İşlemlere 3.57 lira düzeyinde başlayan euro da bir ara 3.60 seviyesinde iken akşam saatlerinde 3.6017 düzeyine çıktı.



Küresel piyasalardaki gelişmelerin yanında, Türkiye'deki artan iç politik gerginliklerin etkisiyle, geçen haftanın son işlem gününde lira karşısında art arda yeni rekor düzeylere tırmanan dolar 3.4069 liraya ve euro da 3.6011 lira ile yeni tarihi rekor düzeylere tırmanmıştı. Ardından Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında düzenlenen EKK toplantısının etkisiyle dolar 3.37 - 3.37 ve euro da 3.57 - 3.58 aralığına çekilmişti.



Hükümet tarafından dün akşam Başbakan Yıldırım başkanlığında toplanacağı ilan edilen ancak daha sonra iptal edilen EKK toplantısı, bu akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında yapılacak. Çeşitli kurumların yaptıkları anket sonuçlarında, liranın büyük ölçüde zayıflamasına karşın, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun (PPK) Perşembe günü düzenlenecek toplantısında faizlerde ya 0.25 puanlık bir küçük artış olacağı, ya da değişiklik olmayacağı yönündeki beklentiler ağırlık kazanıyor.

