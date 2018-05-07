Dolar ne kadar oldu?

ABD ekonomisinin güçlü gelişimini sürdürdüğüne ilişkin verilerle küresel piyasalarda bu yılın zirve düzeyine yakın değerlerde tutunan dolar, Türkiye'de jeopolitik risklerin de etkisiyle lira karşısında da rekora yakın hareket ediyor

Dolar ne kadar oldu?
07 Mayıs 2018 Pazartesi 10:47

Beklenenden yüksek çıkan enflasyon verisiyle yönünü yukarıya çeviren dolar, ABD tarım dışı istihdam verisinin açıklandığı Cuma günü 4.2902 lira ile yeni tarihi rekor düzeyine tırmandıktan sonra, yeni haftaya 4.25 liranın hemen üzerinde başladı. Piyasaların açılmasıyla dolar 4.2713 liraya kadar yükselirken, euro da 5.0948 liraya kadar çıktı.

Dolar endeksi de geçen haftanın son işlem gününde 92.908 ile geçen yılın sunundan bu yana en yüksek düzeye çıktıktan sonra, yeni haftaya 92.716 düzeyinden başlarken, euro/dolar paritesi de 1.1933 ile 1.20'nin altında tutundu.

Beklenenden yüksek gelen enflasyon verisi sonrası dövizlerdeki tırmanışın etkisiyle Borsa İstanbul Endeksi, 101 bin 548 puana kadar geriledikten sonra, haftaya yüzde 0.02 düşüşle 102 bin 575 puandan başladıktan sonra, 102 bin 271 puana kadar çekildi..

Türkiye İstatistik Kurumu'nun TÜİK dün açıkladığı verilere göre, Nisan'da tüketici fiyatları yüzde 1.87 arttı ve yıllık enflasyon yüzde 10.85'i bulurken, 12 aylık ortalamalara göre artış yüzde 11.06 düzeyine çıktı.


Kaynak: DHA
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