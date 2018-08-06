Dolar rekorlara doymuyor!

Geçen hafta 5,08 lira seviyesinden kapanan dolar, haftanın ilk gününde 5,12 lira seviyesinin üzerine çıkarak rekor tazeledi

Cuma günü 5,11 ile tarihi seviyeye çıkan, daha sonra bir 5,08'e gevşeyen dolar/TL, yeni haftanın ilk işlem gününde uluslararası piyasada 5,12'yi görerek rekor tazeledi.

ABD'li Rahip Andrew Brunson'a ev hapsi verilmesi ve ABD'nin iki bakana getirdiği yaptırımların baskısıyla dolar/TL haftaya yeni rekor seviyeleri test ederek başlarken, piyasalar iki ülke ilişkilerine yönelik gelişmeleri izlemeye devam ediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,1150 liradan, euro 5,9120 liradan haftaya başladı. Kapalıçarşı'da 5,1130 liradan alınan dolar, 5,1150 liradan satılıyor. 5,9100 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 5,9120 lira olarak belirlendi. Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 5,0840 lira, euronun satış fiyatı ise 5,8920 lira olmuştu.

Tahvil/bono piyasasında gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik faiz geçen hafta yüzde 19.48'e kadar yükselerek yeni zirveyi görürken, gösterge iki yıllık tahvilde faiz ise geçen hafta yüzde 22.09'a kadar yükseldi.