Dolar son üç ayın en düşük seviyesinde

Tatil sonrası dolar açıklandı. Son üç ayın en düşük seviyesine inen dolar, 5.51 liradan işlem gördü

Dolar, yeni haftanın ilk iş gününde 5.51 liraya kadar gerileyerek üç ayın en düşük düzeyine indi.

- dolar en düşük 5.5125 lira ve en yüksek 5.5631 lirayı gördükten sonra 5.52 - 5.53 lira aralığında,

- euro en düşük 6.2759 lira ve en yüksek 6.3330 lirayı gördükten sonra 6.28 - 6.29 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.0624 lira ve en yüksek 7.1269 lirayı gördükten sonra 7.07 - 7.08 lira aralığında hareket ediyor.