Dolar tüm zamanların rekorunu kırdı

Dolar/TL bugün 3.0974 ile tüm zamanların rekoruna ulaştı

15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrası kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin Türkiye'nin notunu düşürmesinin ardından, dolar/TL 20 Temmuz'da 3.0970 ile tarihi zirveyi test etmişti. Kur bugün ise, 3.0974 seviyesini görerek tarihi rekorunu tazeledi.



BAŞBAKAN'IN AÇIKLAMALARI HAREKETLENDİRDİ



Başbakan Binali Yıldırım, AKP Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'ndaki konuşmasında, dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başkanlık sistemine ilişkin çağrısını "aynen" kabul ettiklerini belirterek, "Bahçeli'nin (başkanlık) açıklaması Türkiye'nin geleceğine dönük umut verici, Türkiye fiili durumu hukuki durum haline dönüştürmek mecburiyetinde" dedi.



Moody's'in kredi notu indirimi sonrası yaklaşık 20 gündür TL'de gözlenen değer kaybı süreci bu sabah itibarıyla yerini sınırlı da olsa iyimserliğe bırakmış, dolar/TL dünkü 3.0890 seviyesinden 3.07'li seviye kadar gerilemişti.



BORSA EKSİYE DÖNDÜ



Öte yandan açıklama öncesi hafif pozitif seyreden BIST-100 endeksi de açıklamaların ardından eksiye döndü. Borsa İstanbul 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,10 değer kaybederek 77 bin 562,50 puandan tamamladı.



FAİZ YÜKSELDİ



Tahvil-bono piyasasında da 11 Şubat 2026 itfalı 10 yıllık gösterge tahvilde 10 baz puana yakın yükseliş yaşandı. Başbakan'ın açıklaması öncesi 10 yıllık gösterge tahvil bileşik faizi işlem bazında 9.80 seviyesinde işlem görürken, açıklama sonrası yüzde 9.89 test edildi.



FED TUTANAKLARI İZLENECEK



Bu akşam Fed'in Eylül toplantısına ilişkin tutanakları piyasanın radarında olacak. Tutanaklarda bir sonraki faiz artışı konusunda ipucu aranacak. Fed Eylül'de faizleri değiştirmemiş, 3 üye bu karara karşı çıkmıştı.