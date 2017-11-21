Dolar tüm zamanların zirvesinde

Dolar'da artış sürüyor. Yeni günle birlikte dolar, tüm zamanların zirvesine ulaştı

Kürsel ve iç piyasa gelişmelerinin etkisiyle dün tırmanışa geçen dolar, yeni günün ilk işlemlerinde 3.9462 lira ile tüm zamanların rekor düzeyine tırmandı. Dolar önceki rekor düzeyine 12 Ocak'ta 3.9422 lira ile çıkmıştı. Parite etkisiyle yükselen euro da 4.6375 liraya çıktı.