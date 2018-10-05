Dolar yine 6 liranın üzerine çıktı!

Enflasyonun beklentilerin oldukça üzerinde artışla Eylül'de yıllık bazda yüzde 24.52'ye tırmanmasının ardından 10 kuruş dolayında yükselen dövizlerdeki yükseliş bugün de sürerken, Borsa İstanbul Endeksi güne yüzde 0.15 düşüşle başladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatları Eylül’de bir önceki aya göre yüzde 6.30 arttı, yıllık enflasyon yüzde 24.52 düzeyine yükseldi. Yurt içi üretici fiyat endeksi de, Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 10.88, yıllık yüzde 46.15 yükseldi.

Erken işlemlerde;

- dolar veri ertesinde en düşük 6.1540 ve en yüksek 6.2136 lirayı gördükten sonra erken işlemlerde 6.19- 6.20 lira,

- euro veri ertesinde en düşük 7.1210 ve en yüksek 7.1480 lirayı gördükten sonra erken işlemlerde 7.12 - 7.13 lira,

- sterlin veri ertesinde en düşük 8.0116 ve en yüksek 8.0869 lirayı gördükten sonra erken işlemlerde 8.08 - 8.09 lira düzeyinde hareket ediyordu.

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 0.15 düşüşle 94 bin 354 puandan başladı.

BIST Bankacılık Endeksi de yüzde 6.73 düşüşle 100 bin 783 puana geriledi.

Tahvil bono piyasasında ise dün yüzde 20.46 seviyesinden kapanan 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 20.56 seviyesine kadar yükseldi. İki yıllık gösterge tahvilin faizi ise yüzde 26.38 düzeyine çıktı.

İş Yatırım'ın, "Tepki alışı bekleniyor…" başlıklı günlük piyasa bülteninde, şu değerlendirmeler yapıldı:

"ABD – Çin dış ticaret vergileri ile başlayan gerginlik, Çin’in casus çipler ile ABD şirketlerinden

teknoloji çaldığı iddiaları ile tırmanıyor. Güçlü dolar ve yükselen ABD faizleri nedeniyle başlayan satış dalgası teknoloji şirketlerindeki sert değer kaybı ile zirve yaptı.

"Türkiye küresel dalgalarla talihsiz bir zamanda karşılaştı. Yaz aylarındaki kur şoku, sonbahardaki zam dalgası ve sert iniş endişeleri sarsılan Türkiye varlıkları dünyaya göre negatif ayrışmaya devam ediyor. Yüksek betalı uzun vadeli tahviller ve banka hisseleri en çok değer kaybeden Türkiye varlıkları olarak öne çıkıyor."