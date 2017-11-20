Dolar yine rekor kırıyor!

Merkez Bankası'nın, "vadeli döviz satışları" hamlesine karşın dolardaki tırmanış durmuyor. ABD para birimi, 3.92 lirayı görerek, tarihi rekor düzeye yaklaştı. Dolar bu yıl 12 Ocak günü 3.9422 lira ile tarihi rekor düzeye çıkmıştı. Dolardaki hızlı tırmanışa bağlı parite etkisiyle euro da 4.6202 lirayı gördü.
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