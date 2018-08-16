Dolarda düşüş devam ediyor!

ABD ile süren gerilimlere paralel bir önceki hafta güçlü yükselen dövizler, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) hamlelerinin etkisiyle dolar 5.9223, euro 6.7160 ve sterlin de 7.5435 liraya kadar çekildi

Erken işlemlerde; - dolar en düşük 5.8600 ve en yüksek 6.0385 lirayı gördükten sonra 5.89 - 5.90 lira aralığında, - euro en düşük 6.6958 ve en yüksek 7.8818 lirayı gördükten sonra 6.74 – 6.75 lira aralığında, - sterlin en düşük 7.50 lira ve en yüksek 7.70 lirayı gördükten sonra 7.53 – 7.54 lira aralığında işlem görüyor. DOLAR endeksi yüzde 0.26 düşüşle 96.44 düzeyine döndü. EURO/DOLAR paritesi yüzde 0.39 artışla 1.1391 düzeyinde.

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