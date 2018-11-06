Dolarda düşüş sürüyor!

Dövizlerde, Türkiye'nin İran ambargosundan muhaf tutulmasının ardından başlayan gerilemeyle dolar 5.30 liraya, euro 6.05 liraya ve sterlin de 6.92 liraya kadar geriledi

Dolarda düşüş sürüyor!
06 Kasım 2018 Salı 09:11

Günün erken işlemlerinde, Pazartesi gününü;

- 5.3104 liradan kapatan dolar, en düşük 5.3045 lirayı, en yüksek 5.3466 lirayı gördükten sonra 5.33 - 5.34 lira,

- 6.0626 liradan kapatan euro, en düşük 6.0539 lirayı, en yüksek 6.1015 lirayı gördükten sonra 6.08 - 6.09 lira,

- 9.9303 liradan kapatan sterlin, en düşük 9.9249 lirayı, en yüksek 6.9820 lirayı gördükten sonra 6.96 - 6.97 lira aralığında hareket ediyor.


Kaynak: DHA
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