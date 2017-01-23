Dolarda Trump etkisi!

ABD'nin yeni başkanı Donald Trump göreve başladı, Trump'ın konuşmasından sonra dolar düşüşe geçti

ABD'de yapılan seçimlerde şaşırtıcı bir şekilde birinci çıkan ve başkan seçilen Donald Trump, 20 Ocak tarihi itibariyle göreve başladı. Trump'ın kongrede yemin ederek göreve başlaması ve konuşma yapması doları da etkiledi. Dolar yeni haftaya düşüşle başladı ve 3.77 lira oldu.



Trump 'korumacı ekonomi politikaları'nı uygulayacağı şeklinde bir konuşma yapmıştı. Trump aynı zamanda konuşmasında daha önce vaad ettiği vergi indirimleri ve ekonomiye destek sözlerini bu kez yinelemedi. Bu durum da doların küresel piyasalarda gerilemesine neden oldu.



Dolar geçen haftayı 3.7680 lira düzeyinden kapatmıştı. Bu haftaya ise dolar 3.75 lira düzeyinde başladıktan sonra 3.77 liraya yükseldi.