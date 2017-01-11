Dolarla birlikte altın da yükseldi. İşte çeyrek altın fiyatı...

Doların tarihi rekorlarını peşpeşe kırarak 3.90 liraya ulaşması altının da tarihi zirvesini yükseltmesini sağladı. Gram altın 148 liradan, Cumhuriyet de 990 liradan satılıyor

Kapalıçarşı’da altın fiyatı dolarla bağlı olarak hergün rekor kırıyor. Dün 144 lira gram fiyatıyla satılan altın bugün gramı 148 liradan satılıyor. dün 236 liradan satılan çeyrek altın bugün 12.00 itibariyle 244-245 liradan, cumhuriyet altını da 990 liradan satılıyor.