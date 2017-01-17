Domates ihracatçısına kötü haber! Kendi seralarını kuruyorlar

Rusya kendi domatesini üretmek için seralar kuruyor. Son 5 yıldır yoğun bir sera yatırımı yapan Rusya'nın Karaçay-Çerkes bölgesindeki Yuzhny Tarım Kompleksi'nde kurulan seralarda üretim başladı bile. Bu haber domates üreticimizi çok etkileyecek. Çünkü Rusya'ya ihraç ettiğimiz ürünlerin ilk sırasında, özellikle Ege'den ihraç edilen domates yer alıyor

Aykut Polatlı-Rusya ile siyasi ilişkilerin iyileşmesi ticarete tam olarak yansımadı. Rusya, ihraç ettiğimiz bazı ürünlerde kısıtlamalar uygulamaya devam ederken, kendi



Bütün termal kaynakları kullanıyorlar



Konuyu değerlendiren Ege İhracatçılar Birliği Yaş Sebze ve Meyve Grubu Başkanı Rıza Seyyar da bu durumu doğrulayarak, yapılan domates seralarının önümüzdeki yıllarda domates ihracatını olumsuz etkileyeceğini ama bunun oranının henüz belli olmadığını söyledi. Başkan Rıza Seyyar, 'Eski günlere tam anlamıyla döndük diyemeyiz ama oldukça yol aldık. Narenciye, greyfurt ve limonda herhangi bir sıkıntı yok. İhracatımız devam ediyor. Domates, salatalık gibi sebzelerde sıkıntılar var. Onların da kısa sürede kalkacağını umuyoruz' dedi. Rusların son 5 yıldır kendi domatesini yetiştirmek için ciddi şekilde sera yatırımları içerisinde olduklarını belirten Seyyar, 'Ruslar son 5 yıldır yoğun bir şekilde özellikle domates seraları kuruyorlar. Bunun için bütün termal kaynakları kullanıyorlar' dedi. Buna rağmen Rusların hem iklim hem de konjonktür anlamında Türk domatesinden vazgeçemeyeceğini belirten Seyyar, 'Rusya büyük bir pazar. Domates seraları ihracatı etkiler ama ne oranda etkiler şimdiden kestirmek mümkün değil. Biliyorsunuz o coğrafyada kış şartları çok çetin geçiyor. Dolayısıyla güneşlenme süreleri çok sınırlı. Domates seraları ne kadar başarılı olacak henüz bilemiyoruz' dedi.







Rusya ile siyasi ilişkilerin iyileşmesi ticarete tam olarak yansımadı. Rusya, ihraç ettiğimiz bazı ürünlerde kısıtlamalar uygulamaya devam ederken, kendi domates ini üretmek için sera yapımına da ciddi yatırımlar yapıyor. Uçak krizi sonrası, Rusya'nın ülkemize yönelik uyguladığı ambargo tam olarak aşılmış değil. Rusya ambargo sonrası yaşadığı meyve ve sebze ve özellikle domates sıkıntısı ile birlikte sera kurma çalışmalarına ağırlık verdi. Üstelik bu yönde yapılan çamlışmalarda epey yol kat etti. Rusya'nın Karaçay-Çerkes bölgesindeki Yuzhny Tarım Kompleksi'nde kurulan seralarda üretim başladı. Bu haber domates üreticimizi çok etkileyecek. Çünkü Rusya'ya ihraç etttiğimiz ürünlerin ilk sırasında, özellikle Ege'den ihraç edilen domates yer alıyor.Konuyu değerlendiren Ege İhracatçılar Birliği Yaş Sebze ve Meyve Grubu Başkanı Rıza Seyyar da bu durumu doğrulayarak, yapılan domates seralarının önümüzdeki yıllarda domates ihracatını olumsuz etkileyeceğini ama bunun oranının henüz belli olmadığını söyledi. Başkan Rıza Seyyar, 'Eski günlere tam anlamıyla döndük diyemeyiz ama oldukça yol aldık. Narenciye, greyfurt ve limonda herhangi bir sıkıntı yok. İhracatımız devam ediyor. Domates, salatalık gibi sebzelerde sıkıntılar var. Onların da kısa sürede kalkacağını umuyoruz' dedi. Rusların son 5 yıldır kendi domatesini yetiştirmek için ciddi şekilde sera yatırımları içerisinde olduklarını belirten Seyyar, 'Ruslar son 5 yıldır yoğun bir şekilde özellikle domates seraları kuruyorlar. Bunun için bütün termal kaynakları kullanıyorlar' dedi. Buna rağmen Rusların hem iklim hem de konjonktür anlamında Türk domatesinden vazgeçemeyeceğini belirten Seyyar, 'Rusya büyük bir pazar. Domates seraları ihracatı etkiler ama ne oranda etkiler şimdiden kestirmek mümkün değil. Biliyorsunuz o coğrafyada kış şartları çok çetin geçiyor. Dolayısıyla güneşlenme süreleri çok sınırlı. Domates seraları ne kadar başarılı olacak henüz bilemiyoruz' dedi.