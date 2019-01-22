Domates ihracatının önü iyice açıldı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Almanya'nın başkenti Berlin'de 11. Dünya Gıda ve Tarım Forumu kapsamında düzenlenen Tarım Bakanları Konferansı'na katıldıktan sonra Berlin Büyükelçiliğinde açıklamalarda bulunarak, 50 bin domates kotasını 100 bin tona çıkardıklarını duyurdu.

Şefika Bal- Rusya'ya domates ihracatını değerlendiren Ege İhracatçı Birlikleri Yaş Meyve Sebze Başkanı Hayrettin Uçak, gelişmenin çifçiler açısından olumlu olduğunu kaydetti. Başkan Uçak, "Bu ülkemiz için çok güzel bir gelişme. Ürünlerimiz para etsin, satılsın diye uğraşıyoruz. Çiftçimiz alnının terini kazanmak için mücadele ediyor ve bu gelişmeler çiftçilerimiz için de ihracatçılarımız için de çok iyi oldu. Ülkemize döviz girişi de bu sayede artacaktır ve bu da bizleri çok sevindiriyor. Aynı durum meyve sebze ihracatı için de geçerli. Yaş meyve-sebze ihracatında zaten kotasız çalışıyoruz, hiçbir sorunumuz yok. Her alanda ihracat kotalarının artmasını, ülkemizin ve vatandaşımızın kazanmasını diliyorum" dedi.

Hava kargo ile uçuyoruz

Hava kargo ile yiyeceklerin taşınmasının da olumlu olduğunu hatırlatan EİB Yaş Meyve Sebze Başkanı Hayrettin Uçak, "Bu sayede ürünlerimiz gideceği yere çok taze şekilde ulaşıyor. Kalite bozulmadan, uzun raf ömrüyle tüketiciyle buluşan ürünler, memnuniyeti de beraberinde getiriyor" diye konuştu.

Fiyat düşüşü zor

İzmir Ziraat Odası Başkanı Ela Dalçam, "Rusya'nın domates ithalat kotasını 50 bin tondan 100 bin tona çıkarması ihracatçı ve üreticiler açısından bir avantaj olarak görülebilir" derken,

iç piyasadaki yansımalarının zamanla belli olacağını aktardı. Fiyat konusuna da değinen Dalçam, "Maliyet artışına bağlı olarak iç piyasada fiyatların düşmesi zor görünüyor" sözlerini ekledi.