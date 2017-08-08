Domates olmazsa, Rusya'ya patlıcan, biber satarız!

Domateste Rusya ile daha öncesinde de yasaklı bir dönem yaşadıklarını ancak Rusya olmadı diye de 'elimiz kolumuz bağlı oturmadık, oturmayacağız' diyen Ege Yaş Meyve Sebze Yetiştiricileri Birliği Başkanı Rıza Seyyar, 'Rusya domates anlamında çok ciddi yatırım yaptı. Ancak geçiş sürecinde oldukları için domates almayı kısmi de olsa sürdüreceklerdir. Bu çok korkulacak ve büyütülecek bir durum değil. Zaten domates olmazsa salatalık, biber, patlıcan gibi çok çeşitli tarım ihracatı yapıyoruz. Bunları da satabiliriz. Ülke olarak korkacak bir durumumuz yok' dedi

Ali Budak- İzmir Enternasyonal Fuarı'nın onur konuğu ülkesi olarak bu yıl

'Ülke olarak korkacak bir durum yok'

Rusya'dan boşalan yeri başka bir ülkeyle dolduracaklarını ancak bunu kısa sürede yapamayacaklarını söyleyen Seyyar, şöyle konuştu: Bu süreçte önceden göz ardı edilen pazarlar daha çok kullanılır. Avrupa ülkelerine yeniden yoğunlaşırız. Ortadoğu'da daha da aktif oluruz. Dünya'daki bütün pazarlarda Türk ihracatçıları daha etkin çalışacak. Ege olarak Rusya'ya çok ciddi bir domates ihracatı gerçekleştirmedik. Bizim gerçekleştirdiğimiz ihracatın Marmara Bölgesi'nin birkaç haftalık tüketimine eşdeğer olduğunu düşünüyorum. Çok fazla olmadığına inanıyorum. İstanbul pazarlarında domatesin kilosu 6 lira değil de 4 lira olursa İstanbullu tüketici 1 kilo değil de 2 kilo domates aldığında ülkeye domatesi yetiştiremeyiz. İstanbul o derece çok etkili. Çok korkulacak ve büyütülecek bir durum değil. Zaten domates olmazsa salatalık, biber,



- İzmir Enternasyonal Fuarı'nın onur konuğu ülkesi olarak bu yıl Rusya Federasyonu'nun katılacağını ve ihracat çıların gerekli görüşmeleri yapacaklarına işaret eden Ege Yaş Meyve Sebze Yetiştiricileri Birliği Başkanı Rıza Seyyar, ' Domates te Rusya ile zaten yasaklı bir dönem yaşadık. Ciddi bir gerilim ya da sıkıntı olmadı. Domates, mutfağımızda çok rağbet edilen bir ürün. Türkiye, Ortadoğu, Avrupa ve Rusya'da çok fazla tüketiliyor. Rusya, domateste Türkiye'nin çok önemli bir pazarı. Ancak Rusya olmadı diye de elimiz kolumuz bağlı oturmadık, oturmayacağız. Türk ihracatçıları olarak Rusya ile kriz zamanında da dünyanın değişik yerlerine domates gönderdik. Sorunlar çözüldükçe herhangi bir sıkıntı kalmayacak. Bu bir geçiş dönemi. Rusya'nın domates konusunda çok ciddi sera ve açık tarla yatırımları var. Rusya'da bu yatırımların sonuçlarını yani meyvelerini görmek istiyor. Bu açıklama da onu perçinleştiriyor. Son yıllarda Rusya seraya çok ciddi yatırım yaptı. Ancak bu geçiş dönemlerinde Türkiye'den domates almayı kısmi de olsa sürdüreceklerdir' dedi.Rusya'dan boşalan yeri başka bir ülkeyle dolduracaklarını ancak bunu kısa sürede yapamayacaklarını söyleyen Seyyar, şöyle konuştu: Bu süreçte önceden göz ardı edilen pazarlar daha çok kullanılır. Avrupa ülkelerine yeniden yoğunlaşırız. Ortadoğu'da daha da aktif oluruz. Dünya'daki bütün pazarlarda Türk ihracatçıları daha etkin çalışacak. Ege olarak Rusya'ya çok ciddi bir domates ihracatı gerçekleştirmedik. Bizim gerçekleştirdiğimiz ihracatın Marmara Bölgesi'nin birkaç haftalık tüketimine eşdeğer olduğunu düşünüyorum. Çok fazla olmadığına inanıyorum. İstanbul pazarlarında domatesin kilosu 6 lira değil de 4 lira olursa İstanbullu tüketici 1 kilo değil de 2 kilo domates aldığında ülkeye domatesi yetiştiremeyiz. İstanbul o derece çok etkili. Çok korkulacak ve büyütülecek bir durum değil. Zaten domates olmazsa salatalık, biber, patlıcan gibi çok çeşitli tarım yapabiliyoruz. Bunları da satabiliriz. Ülke olarak korkacak bir durumumuz yok.