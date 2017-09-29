Domates üreticisinin gözü 1 Kasım'da

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Rıza Seyyar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Rusya Tarım Bakanlığı arasında domates ihracatının başlaması konusunda yürütülen görüşmelerin son derece ılımlı yönde seyrettiğini belirterek, "Rusya'ya domates ihracatının 1 Kasım başlayacağı yönünde beklenti var." dedi

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Rıza Seyyar yaptığı açıklamada, ekim ayının ilk haftasında Rus Tarım Bakanlığından bir heyetin nar bahçeleri ve işleme tesislerini incelemek üzere Türkiye'ye geleceğini söyledi.



Heyetle narın yanı sıra domates konusunda da görüşmeler yapacaklarını ifade eden Seyyar, Rusya'da üretilen domateslerin pahalı olduğunu ve ülkenin ihtiyacını karşılamadığını dile getirdi.



Havaların soğumasıyla domates üretiminin azalacağına işaret eden Seyyar, "Rusya'da da böyle olacaktır. İhtiyaçlarını karşılayamayınca ithalat ihtiyacı doğacaktır." dedi.



Rusya'nın bu yılın ocak-ağustos döneminde yaş meyve sebze sektörü ihracatında 259 milyon dolarla en büyük ihraç pazarı konumuna yükseldiğine dikkati çeken Seyyar, domates yasağının kalkmasıyla bu rakamın daha da artacağını söyledi.





"Pazar rekabete açık olmalı"



Domates yasağının kaldırılması için yürütülen sürecin çok iyi yönetildiğini belirten Seyyar, "İki ülke arasındaki görüşmeler son derece ılımlı. Kesin olmamakla beraber Rusya'ya domates ihracatının 1 Kasım başlayacağı yönünde beklenti var. Artık uzamaması gerekiyor. Kısa zamanda açıklanmasını bekliyoruz." diye konuştu.



Seyyar, Rusya'nın domates alacağı firma sayısını kısıtladığı yönündeki iddialarla ilgili soruyu yanıtlarken de bu konuda netleşen bir bilgi bulunmadığını, Rus tarafına, domates ihraç eden firmaların tümünün son derece kaliteli ürün ürettiğini anlattıklarını kaydetti.



Rıza Seyyar, "Pazar rekabete açık olmalı. Bu kısıtlamadaki düşünce sanırım kontrollü ürün almak. Firma sayısı ne kadar az olursa problem yaşama ihtimalleri o kadar az olacak diye düşünüyor olabilirler." değerlendirmesinde bulundu.





"Ürünümüzün hepsini istiyorlar"



Rusya'ya en fazla domates ihraç eden firmalar arasında yer alan Agrobay Seracılık Yönetim Kurulu Üyesi Arzu Şentürk de kendi üretimi ihtiyacını karşılamaya yetmediğinden Rusya için ithalatın kaçınılmaz olduğunu söyledi.



"Sezon açılışı olan 1 Kasım için beklentilerimiz var." diyen Şentürk, geçen yıl da böyle bir beklentilerinin olduğunu, hatta bir Rus firmasıyla sözleşme imzaladıklarını ancak ihracat yasağının kalkmadığını anlattı.



Şentürk, Rusya'nın bu yıl ithalat yapacağı firmaları kısıtlama yönünde bir davranış içinde olduğunu belirterek, "Seçilen firmalar arasındayız ama bunun yanlış olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Bizden tüm üretimimizi istiyorlar ama bu mümkün değil. Avrupa'da farklı ülkelerden müşterilerimiz de bizden domates bekliyor. Biz farklı seralardan da ürün alarak ihraç edeceğimizi kendilerine ifade ettik." dedi.