Domatesin fiyatı 12 TL'ye kadar çıktı. Peki neden?

İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'daki hallerde türüne göre kilogramı bir ay önce 1 lira 20 kuruş ile 11 lira arasında değişen domates, rekoltedeki azalış nedeniyle en düşük 3 en yüksek 12 liradan satıldı.



İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya sebze ve meyve halleri verilerinden derlenen bilgiye göre, domates fiyatları son bir ayda yükseldi.



Nisan ayının ilk haftasında İstanbul halinde 4-5 lira olan salkım domatesin fiyatı mayıs ayında yüzde 50-60 civarında artarak 6-8 liraya yükseldi. Ankara halinde bir ay önce 3,5 ila 4,5 lira arasında satılan beef domatesin fiyatı 5- 7 lira, İzmir'de de geçen ayın başında fiyatı 1,2 lira ile 3,8 lira arasında değişen sera domatesin kilogramı 3-7,20 liradan alıcı buldu.



Antalya'da ise geçen ay fiyatı 5,5-8 lira olan cherry domates, 7,5 ila 10 liradan satılmaya başlandı.



Rekoltedeki düşüş etkiledi

"Fiyat artışı ihracata yansıdı"

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Rıza Seyyar, fiyat artışının rekoltedeki düşüşten kaynaklandığını belirtti.Rusya'nın 2016 yılında Türk domatesine ithalat sınırlaması koymasının ardından özellikle Antalya bölgesindeki örtü altı üreticilerinin kış dönemindeki domates ekimini azalttığını anlatan Seyyar, "Tarım bu ülkenin üstü açık sanayisidir, tarım iklimsel değişimlerden oldukça etkilenen bir sektör. 2015'te Rusya'nın Türkiye'ye ithalat sınırlaması nedeniyle 2016'da domates ihracatı geriledi. Hal böyle olunca da 2017 yılında özellikle seralarda kış dönemi için domates az ekildi, domates için ayrılan alanlara alternatif ürünler ekildi. Ancak havaların çok soğuk gitmesi özellikle Antalya bölgesinde seralardaki domateslerde döllenme sayısını düşürdü. Dolayısıyla rekolte açısından bir sıkıntı oldu. Rekoltenin az olması iç piyasada ciddi fiyat artışına neden oldu." dedi.Seyyar, en çok tüketilen salkım ve sera domateslerde fiyatların 7-8 lirayı bulduğuna işaret ederek, "Bu tıkanıklık 15 Mayıs'tan itibaren tersine dönecek. Çünkü bu tarihten itibaren öncelikle Antalya ve çevresinde havaların ısınmasıyla, sıcaklıklar 32-33 dereceleri bulduğunda arzda ciddi artış olacak ve yurt içinde ve ihracatta fiyatlar biraz gevşeyecek. Arkasından haziran sonu, temmuz başı gibi tarla domatesi başlayacak. Tarla domatesi de piyasaya girdiğinde fiyatlar eski seviyeleri olan 1,5-2 lira seviyelerine inecektir." diye konuştu.Domates fiyatlarındaki artışın ihracat gelirlerine de yansıdığına dikkati çeken Seyyar, şunları kaydetti:"Bu yıl ocak-mart dönemindeki domates ihracatımız, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 54 artarak 80 milyon 351 bin dolardan 123 milyon 694 bin dolarlara geldi. Şu an domates ihracatımız ağırlıklı olarak Arap ülkelerine ve Avrupa'ya yapılıyor, bunun yanında Türk cumhuriyetleri de önemli pazarımız. Rusya ile sıkıntılı sürecin çok uzun süre devam edeceğini sanmıyorum. Birkaç haftaya kadar Rusya konusunda bir sonuç elde edilecek. Bundan 10 gün kadar önce Rusya'da bir toplantı yapıldı. Bunu takiben ya bu hafta ya da önümüzdeki hafta Türkiye'de bir toplantı daha yapılacak. Masadaki konulardan biri de domates ihracatı olacak. Ben bu toplantıda ortak aklın hakim geleceğini düşünüyorum."