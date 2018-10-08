Döviz yeni haftaya nasıl başladı?

Enflasyonun beklentileri aşarak yüzde 24.52'ye yükseldiğinin açıklandığı geçen hafta yüzde 2.0 dolayında yükselen dövizler yeni haftaya yatay başladı

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 6.1325 ve en yüksek 6.1849 lirayı gördükten sonra 6.17- 6.18 lira,

- euro en düşük 7.0512 ve en yüksek 7.1309 lirayı gördükten sonra 7.11 - 7.12 lira,

- sterlin en düşük 8.0442 ve en yüksek 8.1029 lirayı gördükten sonra 8.09 - 8.10 lira düzeyinde hareket ediyor.

Bir önceki haftayı 94 bin 883 puandan kapatan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), yeni haftaya yüzde 0.79 düşüşle 94 bin 132 puandan başladı.

BIST Bankacılık Endeksi de yüzde 1.01 düşüşle 102 bin 687 puana çekildi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.83 artışla 20.60 seviyesine kadar yükseldi. İki yıllık gösterge tahvilin faizi ise yüzde 26.38 düzeyinde.

Ahlatçı Yatırım “Haftaya Zayıf Veri Akışı İle Başlıyoruz…” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Yurtdışı gelişmelere baktığımızda İngiltere'de 10 yıl vadeli hazine tahvillerinin faizi yüzde 1.693 ile Ocak 2016'dan bu yana en yüksek seviyesine tırmandı.

“Almanya’da bu yılın Ağustos ayında ‘Sanayi Siparişleri Temmuza kıyasla yüzde 2.0 arttı. Siparişler, Ağustos 2017'ye göre yüzde 2.1 arttı. Almanya ‘Üretici Fiyat Endeksi’ (ÜFE), 2018 yılının Ağustos ayında Temmuz ayına kıyasla yüzde 0.3, Ağustos 2017'ye göre ise yüzde 3.1 arttı.

“ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre Eylül ayında ‘Tarım Dışı İstihdam’ 134 bin arttı. ‘Ortalama saatlik kazançlar’ yıllık bazda da yüzde 2.8, aylık bazda yüzde 0.3 ile beklentiye paralel arttı. ABD’de ‘İşsizlik’ Eylül ayında yüzde 0.2 azalarak, yüzde 3.7 seviyesine geriledi. Bu seviye 49 yılın en düşük ‘İşsizlik Oranı’ oldu.

“Çin Merkez Bankası, bankaların rezerv olarak tutulması gereken nakit seviyesini azaltarak ekonomiyi desteklemek için pazar günü harekete geçti. Bu yıl dördüncü kez yapılan bu hamle Çin Merkez Bankası ve Amerika Birleşik Devletleri ile artan ticaret anlaşmazlığının artışıyla mücadele anlamına geliyor. PBOC, Yuanı 6.8957 dolara CNY olarak ayarladı.

“CNY, geçen yılın Mayıs ayından bu yana en düşük seviyede ve psikolojik 6,9000 seviyesinin altında kalmaya devam etti.

“Yurtiçinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Yeni Ekonomi Program (YEP) bünyesinde kurulan ‘Maliyet ve Dönüşüm Ofisi’ için uluslararası yönetim şirketi McKinsey ile tedbirlerin uygulanmasına yönelik fikri danışmanlık alınmayacağını belirtti.

“Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Türkiye'nin kamu borcunun ‘Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’ya oranının yüzde 28 olduğunu kaydederken kamuda borçluluk oranında gayet iyi bir durumda olunduğunu vurguladı. Türkiye’de ‘Hane Halkı Borcu’nun ‘Milli Gelir’e oranının yüzde 16 olduğunu açıklayan Albayrak, gelişmekte olan ülkeler ortalamasının yüzde 36, dünya ortalamasının ise yüzde 60 seviyesinde gerçekleştiğini belirtti. Geçtiğimiz cuma günü 6.20 seviyelerinde seyreden Dolar/TL kuru, ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı ‘Tarım Dışı İstihdam’ verilerinden sonra piyasa kapanış saatlerine yakın 6.10 seviyelerine kadar geri çekildiği gözlendi.

"Geçen hafta ABD’de açıklanan verilerin birçoğunun beklentilerin üzerinde gelmesi ve ABD Hazine on yıllık tahvil faizlerinin 12 ve üzeri baz puan artarak yüzde 3.24 seviyelerini test etmesinin ardından dolar haftayı gelişmekte olan ülke para birimlerine baskı yaparak tamamladığı görüldü. Bu hafta küresel piyasalarda çarşamba ve perşembe gün ki ABD ‘Üretici Fiyat Endeksi’ ve ‘Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi’ verileri bugün ise Almanya ‘Sanayi Üretimi’ verisi bu baskının etkileri bakımından yakından takip edilecek"