Döviz yerine altın kullanılabilir mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, döviz yerine altın kullanılması önerisini uzmanlar uygulanabilir bulmuyor. Konuyla ilgili yorumlarını aldığımız Prof. Dr. Yaşar Uysal, altın üretimi ile mal ve hizmet üretimi arasında dengenin sağlanmasının zor olduğunu, bunun yerine bütün dünyada geçerli olacak dünya bankası ve dünya parasına geçilebileceğini söyledi

Aykut Polatlı-İSEDAK toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı



İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 32. toplantısının açılış oturumunda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslami finansın uluslararası döviz baskısından kurtulması gerektiğini vurgulayarak 'Biz bunları artık şu veya bu parayla değil, gelin bu paraları altına dönüştürelim ve altınla ifade edelim. O zaman o para birimlerinin baskısı altında kalmayız' dedi.

Konuyla ilgili yorumlarını aldığımız Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar Uysal, altının mal ve hizmet üretimiyle altın üretiminin bir dengesinin sağlanamayacağını belirterek, nihai çözüm olarak, 'bir dünya bankası ve dünya parasının oluşturulması'nı önerdi.



Prof. Dr. Uysal, '1944'ten beri dolar üzerinden uluslararası ticaret şekilleniyor. Temel mallar petrol, doğalgaz, buğday, mısır, bakır gibi ürünler dolarla alınıp satılıyor ve Amerika'nın en büyük geliri de parasının dolaşımda olması. Biz buna seyyaraj geliri diyoruz. Çözüm aslında bir dünya parasının yaratılması, dünya merkez bankasının oluşturulması ve bir dünya parası oluşturulmasında' diye konuştu.



'Köklü bir değişiklik yapmak kolay değil'



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dolar yerine altının ekonomi üzerinde belirleyici olması gerektiğine dair önerisiyle ilgili olarak Uysal, 'Altına endekslemede mal ve hizmet üretimi ile altın üretimi dengesi sağlanamayacağı için çok zor gözüküyor. Bu dönüşümü sağlamak da çok kolay değil. Irak'a girilmesinin en önemli nedenlerinden birisi 'ben petrolü dolar ile değil euro ile satacağım' demesi. O zaman Amerika'nın seyyaraj gelirini Avrupa elde edecekti. Bu müdahale sürecini hızlandırdı. Bu Amerika'ya çok ciddi zarar verecek bir şey, buna kolay kolay izin vermez diye düşünüyorum.' dedi.



Prof. Dr. Uysal, dünyada mevcut para değeri olarak kullanılan dolar ve euro yerine başka bir para biriminin geçmesinin uzun bir dönem alacağını ve bu konunun uzunca bir süre tartışılması gerektiğini belirtti. Uysal, 'Amerika'nın dolarla, Avrupa'nın euro ile paradan para kazanmasını engellemek lazım. Bunun için de bir dünya merkez bankasının ve dünya parasının tartışılması lazım. Daha önce de Rusya ile ruble, İran ile riyal üzerinden alışveriş yapalım dedik yapamadık; çünkü alışkanlıklar var, bir sistem var. Bir de dünyanın bu kadar karışık olduğu, ABD'de Trump'ın geldiği ve İngiltere'nin AB'den ayrıldığı bir dönemde bu kadar köklü bir değişiklik yapmak kolay değil. Uzun vadede tartışılabilir' diye konuştu.

-İSEDAK toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan , döviz yerine kullanılacak yeni bir sistemin gerekliliğine değindi ve örnek olarak da altın ın sistemde belirleyici bir faktör olarak kullanılabileceğini söyledi. Konuyla ilgili yorumlarını aldığımız Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar Uysal, altın üretimi ile mal ve hizmet üretimi arasında dengenin sağlanmasının zor olduğunu bunun yerine bütün dünyada geçerli olabilecek dünya bankası ve dünya parasının getirilmesi gerektiğini söyledi.İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 32. toplantısının açılış oturumunda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslami finansın uluslararası döviz baskısından kurtulması gerektiğini vurgulayarak 'Biz bunları artık şu veya bu parayla değil, gelin bu paraları altına dönüştürelim ve altınla ifade edelim. O zaman o para birimlerinin baskısı altında kalmayız' dedi.Konuyla ilgili yorumlarını aldığımız Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar Uysal, altının mal ve hizmet üretimiyle altın üretiminin bir dengesinin sağlanamayacağını belirterek, nihai çözüm olarak, 'bir dünya bankası ve dünya parasının oluşturulması'nı önerdi.Prof. Dr. Uysal, '1944'ten beri dolar üzerinden uluslararası ticaret şekilleniyor. Temel mallar petrol, doğalgaz, buğday, mısır, bakır gibi ürünler dolarla alınıp satılıyor ve Amerika'nın en büyük geliri de parasının dolaşımda olması. Biz buna seyyaraj geliri diyoruz. Çözüm aslında bir dünya parasının yaratılması, dünya merkez bankasının oluşturulması ve bir dünya parası oluşturulmasında' diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dolar yerine altının ekonomi üzerinde belirleyici olması gerektiğine dair önerisiyle ilgili olarak Uysal, 'Altına endekslemede mal ve hizmet üretimi ile altın üretimi dengesi sağlanamayacağı için çok zor gözüküyor. Bu dönüşümü sağlamak da çok kolay değil. Irak'a girilmesinin en önemli nedenlerinden birisi 'ben petrolü dolar ile değil euro ile satacağım' demesi. O zaman Amerika'nın seyyaraj gelirini Avrupa elde edecekti. Bu müdahale sürecini hızlandırdı. Bu Amerika'ya çok ciddi zarar verecek bir şey, buna kolay kolay izin vermez diye düşünüyorum.' dedi.Prof. Dr. Uysal, dünyada mevcut para değeri olarak kullanılan dolar ve euro yerine başka bir para biriminin geçmesinin uzun bir dönem alacağını ve bu konunun uzunca bir süre tartışılması gerektiğini belirtti. Uysal, 'Amerika'nın dolarla, Avrupa'nın euro ile paradan para kazanmasını engellemek lazım. Bunun için de bir dünya merkez bankasının ve dünya parasının tartışılması lazım. Daha önce de Rusya ile ruble, İran ile riyal üzerinden alışveriş yapalım dedik yapamadık; çünkü alışkanlıklar var, bir sistem var. Bir de dünyanın bu kadar karışık olduğu, ABD'de Trump'ın geldiği ve İngiltere'nin AB'den ayrıldığı bir dönemde bu kadar köklü bir değişiklik yapmak kolay değil. Uzun vadede tartışılabilir' diye konuştu.