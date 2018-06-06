Düğün sezonu bile altın sattırmıyor

Son günlerde Türkiye'de yaşanan döviz artışı nedeniyle artan altın fiyatları altın satışlarını da durdurdu. Yaz aylarında normalde satışlarının iyi olması gerektiğini söyleyen Kemeraltı esnafı, düğün sezonunda olunmasına rağmen hiç satış yapmadan dükkanları kapatır hale geldiklerini söyledi

Şefika Bal/Süleyman Gülen- 40 yıldır Kemeraltı'ndaki kuyumcu dükkanını işleten ve Türkiye'nin ilk kadın kuyumcusu olan Selma Bayraktar, böyle bir dönemle hiç karşılaşmadığını söyleyerek, 'Kemeraltı esnafının canı çok sıkkın, bütün gün dükkanda bulmaca çözüyoruz. 40 yıldır bu dükkanda bu tezgahın arkasında çalışıyorum. Ne yazık ki böylesi bir dönemle daha evvel hiç karşılaşmadım. Ciddi anlamda bir kriz söz konusu' şeklinde konuştu.

Piyasa hareketlenmedi

Düğün sezonunun dahi piyasayı hareketlendirmediğini belirten Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü: İnsanların alım gücü düştü. Önceden düğüncü aileler gelir altın kemerler, zincirler alırdı. Daha sonraları bir dönem kayınvalideler kendi altınlarını bozdurarak gelinlerine altın aldı. Şimdi 8-14 ayar bilezik çıktı. 24 ayar alabilen yok. 8 ayarda fiyatlar yarı yarıya düşüyor haliyle insanların tercihi ucuzdan yana oluyor.

İmitasyonlar takılıyor

Son zamanlarda artış gösteren bijüterilerin kadınların takı konusunda yeni gözdesi olmasının da kuyumcuların dikkatinden kaçmadığını söyleyen Bayraktar, 'Fiyatlar böylesi artınca insanlar bijuteri işi imitasyon ürünleri düğünlerde de takar oldu. 3-5 liraya gerçek altın gösterişinde ürünler bulunabiliyor. Hatta bazıları öyle ki sahte olduğunu ancak bu işten anlayanlar fark edebilir. Bu da sektörü vuruyor. Bir an önce fiyatların yeniden makul seviyelere gerilemesi ya da vatandaşın alım gücünün artması gerekiyor' ifadelerini kullandı.

Siftahsız günler

Kemeraltı esnafının gerçekten zorda olduğunu belirten Bayraktar, şöyle devam etti: 'İşler yolunda değil diye ödemeler de durmuyor. Vergiler, aidatlar, malzemeci paraları bitmek bilmiyor. Kuyumcular odasına yıllık 400 lira, Kemeraltı çevre temizlik aidatı 240 lira... 60 yıllık dükkanı siftahsız kapattığımız günler oldu. Bu durum ertesi günler için nasıl bir moral bozukluğu oluyor tahmin edemezsiniz. 24 Haziran seçimlerinden sonrası için de hiç umutlu değilim. Ülkemizin ekonomik durumu hiç parlak değil. Eğer gelirse yeni hükümet için de aynı kalırsa bu hükümet için de ekonomiyi toparlamak çok zor olacak. Ülkenin borcu da halkın sırtına vergi yükü olduğu için olan yine biz vatandaşa olacak.'



'Kemeraltı okyanusu artık bitti'

60 yıllık başka bir kuyumcu dükkanının sahibi olan Aydın Banda da Selma Bayraktar gibi aynı sıkıntılar çektiğinden söz etti. Banda, 'Altındaki fiyat artışı bizi çok etkiledi. Önceden 10 bilezik alan düğüncü aileler şimdi 2-3 tane alıyor. Kemeraltı'ndaki ürün çeşitliliği alışveriş merkezlerinde bile yok. Biz Kemeraltı'nı hep şöyle tarif ederiz; İzmir'in semtleri deniz, Kemeraltı okyanus. Eskiden Kemeraltı'nda da marka mağazalar bulunurdu. Keşke yeniden markalar burada yer bulsa, bu şekilde çarşıya gelen müşteri çeşitliği de sayısı da artar' dedi.

Darphane'nin üretimi yaklaşık % 10 azaldı

Darphane'nin altın üretimi, bu yılın ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 10 azalarak 16,7 tona geriledi. Bu yıl rekor üstüne rekor kıran gram altın, ilk 5 ayda yatırımcısına yüzde 19 kazanç sağladı. Mayıs ayındaki altın üretiminin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 75 azalarak 2,3 tona gerilemesi, 5 aylık toplam düşüşte etkili oldu.

Mayıs 2017, 8,9 tonluk üretimle geçen yıl altın üretiminin en yüksek olduğu ay olarak kayıtlara geçmişti.

Mayısta çeyrek altın üretimi yaklaşık yüzde 80 azaldı

Darphane'de yılın ilk 5 ayında, 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 30 azalışla 2 milyon 643 bin 770 adetlik çeyrek altın üretimi gerçekleştirildi. Söz konusu düşüşte, yine geçen ay çeyrek altın üretiminin Mayıs 2017'ye göre yaklaşık yüzde 80 azalışla 350 bin 390 adede gerilemesi etkili oldu. Geçen yılın mayıs ayında 1 milyon 819 bin 400 adet çeyrek altın üretilmişti.

Bu yılın ilk 5 ayında yaklaşık 11,3 ton ziynet, 5,4 ton sikke (meskük) ve 1,06 kilogram da Darphane altını üretimi gerçekleştirildi. Geçen yılın ocak-mayıs dönemine göre 2018'in ilk 5 ayında Darphane'nin altın üretimi, yaklaşık yüzde 10 azalarak 16,7 tona geriledi.