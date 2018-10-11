Dünya Bankası Başkanı: Ticaret savaşı tırmanırsa küresel büyüme yavaşlar

Dünya Bankası Başkanı Jim Yong Kim, Çin ile ABD arasındaki ticari gerilimlerin kendisini oldukça endişelendirdiğini söyledi ve tüm ülkelerin gümrük tarifesi tehditlerini tırmandırmaları durumunda, küresel büyümenin net bir darbe alacağı uyarısı yaptı

Dünya Bankası Başkanı: Ticaret savaşı tırmanırsa küresel büyüme yavaşlar
11 Ekim 2018 Perşembe 09:46

Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası'nın Bali'deki toplantısı sırasında basın toplantısı düzenleyen Kim, "Ticaret savaşının Çin'in tedarikçisi ülkelere etkilerini anlamak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç var. Çin'in ekonomik büyümesi yavaşlıyor; ancak, yüzde 6.5 büyüme de oldukça iyi" dedi. 

Kim artan küresel borç düzeyleri konusunda oldukça endişeli olduğunu da vurguladı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #dünya bankası #ticaret #tırmanmak #küresel #büyüme #ekonomi #banka
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