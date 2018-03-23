Dünya boya sektörünün kalbi paintistanbul & Turkcoat’ta atıyor

“7. Uluslararası Boya, Boya Hammaddeleri, Yapı Kimyasalları ve Yapıştırıcı Hammaddeleri, Laboratuvar ve Üretim Ekipmanları Fuarı ve Kongresi” paintistanbul & Turkcoat, 22 Mart 2018’de Artkim Fuarcılık Projeler Direktörü Dr. Şebnem ÇEÇEN, Bosad Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet YİĞİTBAŞI ve Uluslararası Boya ve Matbaa Mürekkepleri Birliği Başkanı Bill MCPHERSON’nun konuşmalarıyla İstanbul Fuar Merkezi’nin 9, 10, 11 no’lu salonlarında Boya ve Boya Hammaddeleri sektörüne bir kez daha kapılarını açtı

Artkim Fuarcılık Projeler Direktörü Dr. Şebnem Çeçen, “paintistanbul & Turkcoat, ziyaretçisine hammadde ve kimyasallar, makine ekipman ve teknoloji ve de Boya üreticileri ile buluşma fırsatı sunan, 2016 senesi istatistikleri ile Bölgesinin en önemli etkinliği haline gelmiştir” “diye başladığı açılış konuşması ile sözü Bosad Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yiğitbaşı’na verdi.

Sayın Yiğitbaşı ise, Fuarın resmi açılış konuşmasında, “Dünya ile bütünleşmiş Uluslararası entegrasyonu sağlamış boya sektörü olarak sahip olunan avantajları doğru kullanarak bu bölgenin en büyük oyuncusu olma” iddialarını sürdüreceklerini belirtti.



2018 yılı katılımcı ve ziyaretçi rakamları ile yeni bir rekora imza atacağı öngörülen, paintistanbul & Turkcoat Fuarı, beklentinin üzerinde bir performansla yoluna devam ediyor.



Boya Sanayisinin Yatırım Üssü: Türkiye



Türkiye üretim kapasitesi bakımından Avrupa’nın 5. büyük boya üreticisi konumunda yer almaktadır. paintistanbul & Turkcoat Fuar ve Kongresi’nin temel amaçlarından biri de Türk Boya Sanayisini dünyaya tanıtmak ve küresel pazarda Türkiye’nin yerini sağlamlaştırmaktır. Bu bağlamda her ölçekten üretici firmayı katılımcıları arasında bulunduran paintistanbul & Turkcoat şimdiden dünyanın en büyük ve geniş kapsamlı boya ve kaplama etkinlikleri arasında gösterilmektedir.



Boya Sanayinin Yükselen Yıldızı Türkiye



3.000 yıldan fazla bir süredir ticaret merkezi olan İstanbul, 15 milyonun üzerindeki nüfusu ve hızla büyüyen ekonomisiyle birlikte coğrafi, jeopolitik ve ticari anlamda dünya ve bölge ekonomisinin önemli merkezleri arasında yer alıyor. Uluslararası katılımla gerçekleşen paintistanbul & Turkcoat 2018 Fuar ve Kongresi, büyüyen boya ve hammaddeleri pazarı için ideal bir organizasyon olma özelliği taşıyor.

Fuarda yenilikçi ürün ve hizmetler, yurt içi ve yurt dışından gelen ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor; katılımcı firmalar en yeni ürün ve teknolojilerini geniş bir kitleye ulaştırarak yeni iş bağlantıları kurma fırsatı elde ediyorlar. Bu bağlamda paintistanbul & Turkcoat 2018; üretici ile alıcı arasında önemli bir köprü görevi görüyor.



paintistanbul & Turkcoat 2018 Fuarı ve Kongresi



16 farklı ülkeden 238 doğrudan katılımcı, 539 temsil edilen katılımcı olmak üzere toplamda 777 firma ve firma temsilciliğini aynı çatı altında toplayan paintistanbul & Turkcoat Fuarı 2018 senesinde 25.000 m2 brüt, 10.000 m2 net kullanım alanında 3 salon ve ana fuayede gerçekleşiyor. Türkiye, Çin, İtaya, Almanya ve Hindistan başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından gelen önemli firmalara ev sahipliği yapan fuar 3 gün boyunca; aralarında Azerbaycan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Bulgaristan, Cezayir, Gürcistan, Irak, İran, Mısır, Romanya, Türkmenistan ve Ürdün’ün de olduğu yaklaşık 50 farklı ülkeden 7.000’e yakın sektör profesyoneline ev sahipliği yapacak. paintistanbul & Turkcoat 2018 Kongresi ise 34 paralel sunum ve 4 boya okulu sunumuyla beraber 19-21 Mart tarihleri arasında Fuardan 1 gün evvel InterContinental Otel’de sektör profesyonellerinin yoğun katılımlarıyla gerçekleşti.



paintistanbul & Turkcoat 2018 Alım Heyeti Organizasyonu



T.C. Ekonomi Bakanlığı koordinatörlüğünde ve İKMİB Genel Sekreterliği organizatörlüğünde paintistanbul & Turkcoat 2018 Fuarı ile eş zamanlı olarak alım heyeti organizasyonu yer alıyor. Bu organizasyon çerçevesinde Azerbaycan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Bulgaristan, Cezayir, Gürcistan, Hırvatistan, Irak, İran, Romanya, Tunus, Türkmenistan, Ürdün ve Yunanistan’dan Ticaret müşavirlikleri aracılığı ile potansiyel alıcılar fuar katılımcıları ile fuar alanı içerisinde kurulacak olan özel B2B alanlar içerisinde 3 gün boyunca ikili görüşmelerini gerçekleştirecek.

