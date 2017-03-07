Dünya çimentodan vazgeçiyor biz ise rekor kırıyoruz

Gökay Akgün- Türkiye , dünyanın vazgeçtiği çimento üretiminde Avrupa birincisi ama üreticiler bu şampiyonluktan utanç duyuyor. Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Özinönü'ye göre birliğin koyduğu 2023 hedefine ulaşılması bile utancın gurura dönüşmesine yetmeyecek



Yılda 100 milyon ton çimento üretiyoruz



Utanmaya devam edeceğiz



Doğaya zarar veriyor

Son yıllarda Türkiye ekonomisini ayakta tutan en önemli sektör inşaat. Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının özel projelerinin yanı sıra devlet destekli projelerle de sektöre katkı sağlanıyor. Haliyle çimento üreticilerinin de 'fazla mesai' yapması gerekiyor. Bu durum Türkiye'ye çimento üretim kapasitesinde Avupa birinciliği unvanı getirdi. Ancak üreticilere göre bu şampiyonluğun övünülecek bir tarafı yok. Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Özinönü, çimento sektörünün en güçlü olduğu ülkelerin gelişmemiş ülkeler olduğunu söylüyor. Üretim kapasitesi olarak çok ciddi bir seviyeye ulaşıldığını ancak buna rağmen çimento fabrikası yatırımlarının teşvik edilmesine devam edildiğini kaydeden Özinönü, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada konuya ilişkin olarak "Gelişmiş ülkeler çimentoyu terk ediyor. Pakistan, Hindistan ve Çin gibi ülkelerde ise artırıyor. ABD de üretimi bıraktı ve son iki yıldır ithalatını yükseltti. Türkiye'nin toplam çimento üretim kapasitesi 100 milyon ton, bunun 65 milyonu iç tüketime gidiyor. 35 milyon tonu ise ihraç edilebilir durumda. Ama sadece 11-12 milyon tonu ihraç ediliyor. Üretimde Avrupa birincisiyiz ama bundan utanç duyuyoruz" ifadelerini kullanmıştı.Özinönü'nün bu sözleri, yönetim kurulu üyesi olduğu birliğin 2023 yılı için koyduğu hedefi aklımıza getirdi. 2013'te yapılan açıklamaya göre Türkiye İhracatçılar Meclisi 2023'te 500 milyar dolar ihracat hedefliyor. Bu durum aynı zamanda bir devlet politikası haline geldi. Söz konusu hedefe ulaşılabilmesi için elbette çimento üreticilerinin de içinde olduğu birliğe de görev düşüyor. Onların hedefi 7,3 milyar dolar. Ali Özinönü ile hedefin gerçekleşme olasılığını ve bu başarı sağlandığı takdirde Türkiye'nin utançtan kurtulup kurtalamayacaklarını konuştuk. Türkiye'nin yılda 100 milyon ton çimento ürettiğini ifade eden Özinönü, "İç üretimde 65 milyon tonunu kullanıyoruz. Geriye ihraç etmek için 35 milyon ton çimento kalıyor. Ancak bunun en fazla 11-12 milyon tonunu ihraç edebiliyoruz. Çünkü Akdeniz pazarıyla ilişki halindeyiz ve bu ülkeler çimento ithal etmeye artık sıcak bakmıyor" dedi. Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçılar Birliği'nin 2023 yılı için koyduğu ihracat hedefinin tamamını çimento üreticilerinin sağlamayacağına dikkat çeken Özinönü, sözlerine şöyle devam etti:"Çimento üreticileri olarak bizim payımıza 1 milyar dolar ihracat düşüyor. Birlik olarak hedefe ulaşabiliriz, çalışmayı sürdürüyoruz. 2023 yılı geldiğinde, devlet politikası haline gelen ihracat hedefini tutturabilirsek büyük bir başarı elde etmiş olacağız ama ne yazık ki çimento üreticileri olarak utanmaya devam edeceğiz. Çünkü gelişmiş ülkeler çimentoyu terk ederken biz sıkı sıkıya sarılmayı sürdürüyoruz. Üstümüzdeki utançtan kurtulabilmemiz için şu anda 35 milyon ton civarında olan üretim fazlasının tamamını ihraç edebilmemiz ya da kullanabilmemiz gerek. Hükümete iç tüketimin dışında üretim yapmanın doğru olmadığını ilettik ama ısrarla hala yeni fabrikalar açılıyor. Sakarya ve Soma'da yeni fabrikalar inşa edildi, ayrıca bunların yanında onay bekleyen yatırımlar da var. Çin, Hindistan, Pakistan gibi ülkelerde üretim artarken mesela ABD çimentoyu terk ediyor. Artık gerekli tedbirleri almanın vakti geldi de geçiyor.Türkiye, 1970'li yılların sonunda başlayan sanayileşme hareketi, üretim aşamasında birçok sektörden faydalanmasını mümkün kıldığı için inşaat sektörünün durdurulamaz ilerlemesiyle sonuçlandı. Farklı sektörlerden daha fazla insanın istihdam edilmesiyle önceleri olumlu bir durum gibi görünse de, ihraç edilemeyen üretimin ekonominin yerinde saymasına yol açacağı geç de olsa anlaşıldı. Ancak hükümet, ekonomiyi inşaatla ayakta tutmaya çalışmaya devam ediyor. İnşaatın ham maddesi olan çimentonun fazlaca üretilmesi, ekonomik olarak geri kalmayı önleyemediği gibi doğaya da zarar veriyor. Ülkemizde 'daha fazla sanayileşme' amacıyla verimli tarım arazilerine, ulaşım yollarına ve yerleşim alanlarına yakın olarak kurulan çimento üretim tesisleri geri dönüşü imkansız ciddi sağlık ve çevre sorunlarına neden oluyor. Yoğun enerji kullanımı ve başta sülfür oksitleri, nitrojen oksitleri, partikül madde ve karbondioksit olmak üzere emisyonu ile çevre kirliliğine yol açarak, insan sağlığını da olumsuz etkiliyor.