Dünya Ekonomisi 2019’u Yumuşak İnişle Tamamlayacak

Euler Hermes, 2019’un İlk Ekonomik Görünüm Raporunu Açıkladı

Euler Hermes, 2019’un İlk Ekonomik Görünüm Raporunu Açıkladı:

1. Sürdürülmesi mümkün olmayan ABD ve Avrupa mali politikaları, Amerika Merkez Bankası’nın (FED) iddialı tutumu gibi belirsizliklerle geçen 2018’in ardından 2019, tüm bu meseleler için çözüm yılı olacak.

2. Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) 2011 yılından bu yana ilk defa faizleri artırması bekleniyor.

3. Dengeli bir büyümenin görüleceği gelişmekte olan pazarların para birimleri üzerinde baskı azalacak.

İstanbul, 27 Ocak 2019- Dünyanın lider alacak sigortası şirketi Euler Hermes’in, 2019 yılına dair ilk Ekonomik Görünüm raporu açıklandı. ABD ve Avrupa’da yüzde 2,5, Çin’de ise yüzde 6,3 oranında büyümenin öngörüldüğü 2019 yılında, Amerika Merkez Bankası (FED) iddialı tutumundan vazgeçecek ve küresel likidite üzerindeki baskıyı hafifletecek.

ABD mali politikaları gelişmekte olan ülkeleri rahatlatacak

ABD’nin yıla uzun süren bir hükümet kapanmasıyla başlaması, ABD Kongresi’ndeki kutuplaşmalar ve yaklaşan 2020 başkanlık seçimleri bağlamında ABD’de yaşanan bütçe sorunlarının 2019’un dördüncü çeyreğinde en yüksek seviyeye ulaşacağı ve bu durumun 2020 yılının başına kadar sürmesi bekleniyor. 2018’de büyüme kaynağı olan ABD mali politikasının, 2019 yılında istikrarsızlık ve belirsizliğin kaynağı olması ve süregelen mali canlandırmanın çarpan etkisini azaltacağı öngörülüyor. Tüm bunlar ışığında ABD ekonomisinin 2019’da kademeli olarak yavaşlaması ve yüzde 2,5 oranında bir büyüme göstermesi bekleniyor. Ticari anlaşmazlıkların çözümünde “faydacılığın” ön plana çıkması ile 2019’da ticari ilişkilerde risklerin azaltılması bekleniyor.

ABD’de büyümenin yeniden dengelenme sürecine girmesi beklenirken, bu durumun gelişmekte olan pazarların lehine olması, Avrupa ve Çin’deki talebi ise olumlu yönde etkilemesi öngörülüyor. Öte yandan FED’in bozulan ekonomik morali düzeltmek için 2019’da en fazla iki faiz artışı gerçekleştireceği ve küresel likidite üzerindeki baskıyı hafifleteceği düşünülüyor.

ABD’deki koşullara karşın Avrupa ve Çin mali politikalarının 2019’da dengeleyici görev görmesi bekleniyor. Dört yıl boyunca potansiyelinin üzerinde bir büyüme gösteren Euro Bölgesi’nin, yayılmacı mali politika, özel tüketimde artış ve özellikle 2019’un ikinci yarısında Çin’de görülecek mali ve parasal canlanmanın getirdiği pozitif etki yanı sıra gelişmekte olan pazarların dayanıklılığı ile desteklenmesi bekleniyor. Euro Bölgesi’ndeki ekonomik iyileşmenin aynı kalması durumunda, ECB’nin, Eylül’de mevduat faizlerinde 15 baz puan artırması ve sonrasında ise Aralık’ta tüm temel faizlerde gerçekleştireceği 25 baz puan artış ile 2011 yılından bu yana ilk defa faiz artırımına gitmesi bekleniyor.