Dünya online rezervasyona geçti, biz savaş açıyoruz

Zeynep Kaya- Dijital pazarlama dünyasında online rezervasyon işlemlerinin artması, - Dijital pazarlama dünyasında online rezervasyon işlemlerinin artması, turizm sektöründe seyahat acentelerini endişelendiriyor. Bundan böyle turistlerin cep telefonlarına giremeyen şirketlerin yakın dönemde sektörden geri çekileceği öngörülüyor. Bu duruma bağlı olarak Turizm Yatırımcıları Derneği, turizm sektörünün hızla kabuk değiştireceğini açıkladı.



Rezervasyon işlemlerinin % 30'u online

Avrupa'nın son 15 yıldır hazırlık yaptığı dijital pazarlama ile turizm sektöründe oyunun kurallarının değiştiğine değinen Turizm Yatırımcıları Derneği eski Başkanı Murat Ersoy, 2017 yılında pek çok turizm işletmesinin piyasadan elini çekeceğini belirtti. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, "Online işlemleri kendilerine rakip olarak gören seyahat acenteleri artık sektörden el çekmeye başlıyor" diye konuştu. 2015 yılında dünyadaki online pazarın 584 milyar dolar olduğunu, 2020 yılında ise bu rakamın 850 milyar dolar olacağının öngörüldüğünü ifade eden ETİK Başkanı Mehmet İşler, "Buradaki hacme baktığımızda online dünyada var olmayan kimse artık neredeyse yaşayamıyor" diye konuşarak, "Online dünya neredeyse bir hol gibi oldu. Üretici ve tüketicinin birleştiği sanal mekan haline büründü. Online dünyada artık aracılar aradan çekiliyor. İnsanlar rezervasyon işlemlerini görerek ve beğenerek, mobil dünya üzerinden yapıyorlar. Seyahat acenteleri online dünya üzerinden yapılan rezervasyonları kendilerine rakip olarak görüyor ve sektörden geri çekilme girişimleri başlıyor" dedi."Dünyanın hızla online olduğu yerde biz ne yazık ki halen booking.com'a savaş açıyoruz" diye tepki gösteren İşler, "Artık otelciler çok ciddi şekilde aracıyı kaldırarak, mobil üzerinden online dünyaya yöneliyorlar. Sadece grup rezervasyonlarında seyahat acenteleri kullanılacak, bireysel rezervasyonlarda turistler online seçim yapıyor" dedi.İşler şöyle devam etti: Şu anda rezervasyon işlemlerinin yüzde 30'u online yapılıyor. Bunun çok yakın bir zamanda yüzde 70'e varması bekleniyor. Doğal olarak üretici ve tüketici burada birleşiyor. Artık insanlar bir parmak ucuyla mobil dünya üzerinden tüm işlerini halledebiliyorlar. Booking.com gibi bu kadar ciddi bir gücün Türk turizminde kullanılması gerekiyor. Online rezervasyonlar iyi işliyor ama seyahat acenteleri, mobil üzerinden yapılan online rezervasyonları kendilerine rakip olarak görüyorlar ve dava açıyorlar. Ama ben bir gün elbet taşların yerine oturacağına inanıyorum.