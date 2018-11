Durgunluktan fırsat doğabilir

İzmir'de Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Başkanı İsmail Erdoğan, Türkiye'nin ticarette bu günlerde durgun günlerini yaşadığını ancak bu durumu üreticinin fırsata çevirebileceğini belirterek 'Ülkede hiçbir şey nihai değil' dedi

Süleyman Gülen- Türkiye'nin 2019 ticaret durumlarını da değerlendiren ZÜCDER Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Erdoğan, günümüzdeki durum gibi 2019'un ilk 6 ayının da durgun geçeceğini belirterek üretimin ihmal edildiğinin altını çizdi. Ülkenin ancak ihracatla düze çıkabileceğini dile getiren Erdoğan "Reel sektör olarak baktığımızda üretim bugüne kadar ihmal edildi. Bizim sektör için konuşmak gerekirse üretici Uzakdoğu rekabetiyle çok küçüldü ve kan kaybetti. Bir takım doğru stratejilerle; ithalata uygulanan ek vergiler, bölgesel teşvikler gibi, içinde bulunduğumuz duruma rağmen yatırımların gerçekleşeceğine inanıyorum. Bu durumda da inşallah ithalatın azaldığını ve ihracatın arttığını göreceğiz. Şu anki durgun ekonomiden baktığımızda 2019'un ilk 6 ayı da durgun geçecek. Üreticinin tek bir isteği var; düzenli elemanlarını çalıştırıp kapasitesini arttırmak. Bu durgunluk ortamını üretici fırsata da çevirebilir. Çünkü hiçbir şey nihai değil. İşler düzene girdiğinde tüm sektörler artı bir kapasiteyle üretim yaparak ihracata katkıda bulunabilir. İhracatı herkes bilmek zorunda. Ancak ihracatla ülke düze çıkabilir" dedi.

5,50-6 civar dolar kuru iyidir

Döviz kuru ve yüksek enflasyon oranları üzerine de konuşan Erdoğan, dolar kurunun 5,50-6 seviyelerinde kalmasını temenni ettiğini ve bu seviyelerin ihracatçılar için iyi olacağını söyledi. Erdoğan "Enflasyon oranlarının 2 haneli rakamlardan geriye düşmesi hepimizin arzusu ama bunun için her şeyden önce ekonominin sağlıklı yürümesi lazım. Döviz kurlarının dış siyasetle doğrudan ilgili olduğunu da hepimiz gördük. Dolar kuru 7,6 gibi çok yüksek seviyeleri gördü ve şu an daha makul seviyelere inmiş durumda. Kur, daha da düşmeye devam ediyor ancak bu sefer de ihracatçılar mutsuz oluyor çünkü onlar daha önceden bağlantı yapmış oluyorlar. Ülke olarak içinde bulunduğumuz bu zamanlarda hem lokasyon hem de siyaset olarak o kadar değişken bir dönemdeyiz ki kurun bundan sonraki hamlesini kestirmek çok zor. Ancak kurun 6 TL seviyelerinde olmasını temenni ederim. İhracatçılar için bu söylediğim kur fiyatı gerekiyor. Çünkü insanlar bağlantılarını ona göre yaptı. Yerel seçimlerde kur bu seviyelerde gider de seçim sonrasını tahmin etmek daha da zor. Dövizin çok düşmesi ihracatçının tercih ettiği bir şey değil. Dolar kuru 5,50 ile 6 TL bandında kalırsa ülke için iyi olur diyeceğiz" şeklinde konuştu.

İthalatı önlemeliyiz

Her sene düzenli olarak düzenledikleri 'Üretici-Marka Buluşmaları' zirvesi ile ihracata katkı sunarak işsizliğin önüne geçmek istediklerini söyleyen Erdoğan "Her sene düzenli olarak yaptığımız bu çalıştaydaki amaç özellikle Türk markalarının ithal ettiği ürünlerin buradaki üretici firmalar tarafından karşılanmasını sağlamak. Bu konuda da çok büyük bir başarı elde ettik. Önceleri yüzde 70-80 oranında ithal olan ürünlerin şimdilerde oranı yüzde 30'lara kadar geriledi. Yerli üreticiyi destekleyerek ithalatın azalmasını sağlayarak ülkeye katkı sağlayacağız. Bunun yanında işsizliğin önlenmesine de katkı sağlayacağız. Üretici kapasitesini arttırıp çalışmaya başlarsa eleman ihtiyacı da doğacak. Bunun sonucunda da dövizimiz ülkede kalıyor. Gereksiz ithalatı da yapmamış oluyoruz. Döviz kuruyla yükselen fiyatlar talep ile alakalı. Herkes ürününü en yüksek fiyattan satmak isteyecek ancak döviz kurunun yükselişini bahane edip bunu fırsata çevirerek faiş fiyattan ürün satanlar da var. Talep azaldığında bu fiyatlar da düşecek. Kur bu seviyelerde kalırsa zaman içerisinde her şey rayına oturacaktır. O zaman otomatikman fiyatlar gıdaya da yansıyacaktır" şeklinde konuştu.