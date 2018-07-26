Düşük rekoltede üzüm fiyatları normal

Üzüm mevsimi geliyor, salkımlar pazar tezgahlarında yer almaya başladı. Üzüm üreticisi Özcan Doruk fiyatlardan genel itibariyle memnun olduklarını belirtti ancak ekledi: Yine de çiftçi hak ettiğini alabiyor mu diye sorulduğunda cevabımız ne yazık ki hayır oluyor

Şefika Bal- Manisa Turgutlu'da 20 dönüm üzüm bağı sahibi Özcan- Zeliha Doruk çifti mahsullerini pazarda tüketiciye sunuyor. "Mevsimsel değişikliklerden kaynaklı bir gün içerisinde hem yağmur hem güneşin olması, üzümde birtakım hastalıklara sebep oluyor" şeklinde konuşan Manisalı üretici Özcan Doruk, "Üzüm rekoltesinde bu sebeplerle sıkıntı oldu. Pazarda üzümün hakkı 4 lira, şu an pazar tezgahlarında yer alan da erkenci üzüm. Sultaniye üzümler iki üç hafta içerisinde ancak tezgahlara gelecek. Üzüm fiyatları aslında üreticiyi zor durumda bırakır vaziyette değil ancak bunca uğraşa rağmen mahsül üretmeye çalışan üretici hakkını bu fiyatarla bile ne yazık ki alamıyor" şeklinde konuştu.

Nisan'da yağan dolu üzümü vurdu

Mevsimsel değişikliklerin üzüm fiyatını etkilediğini söyleyen Zeliha Doruk, "Bu sene üzümün 4 lira olmasının iki sebebi var. İlki üzümün bu yıl az olması, ikincisi ise az olan üzüme Nisan ayında vuran dolu. Normalde 15-20 salkım üzümün olduğu dallarda bu sene 4-5 salkım üzüm var. Üretimin böyle olduğu bir ortamda da bu fiyatlar normal" dedi.

Üzüm fiyatlarının tüketiciye yüksek geldiğini söyleyen Muzaffer Akın, "Piyasayı şişiriyorlar. Ben de çiftçilikle uğraşıyorum, üzüme pahalı demek çok gerçeği yansıtmıyor ancak halkın alım gücü düşük olduğu için ürünlerin pahalı gelmesi normal. Üreticinin halini de göz önünde bulundurunca fiyatların normal olduğu görülüyor" diye konuştu.