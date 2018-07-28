E-Bebek anne sütünü destekliyor

E-Bebek E-Ticaret Direktörü Emre İlban, 'Anne sütünü destekliyoruz. Mamalarımızın değil kampanyasını yapmak site içerisinde bannera dahi yer vermiyoruz' dedi

Şefika Bal- Burcu Özkan- İzmir'de düzenlenen E-Ticaret Zirvesi'nde birçok önde gelen ticaret devi buluştu. E-ticaretin geldiği nokta, yapılan yeniliklerin konuşulduğu E-Ticaret Zirvesi yoğun katılıma ev sahipliği yaptı.

E-Bebek'in e-ticaret satışlarına değinen E-Ticaret Direktörü Emre İlban, Türkiye'de şu anda 119 mağazaları olduğunu belirterek, 'E-ticarette geçen yıldan bu yana ciromuz yüzde 53 büyüdü. Kar oranında da yaklaşık yüzde 40'a çıktık. E-ticaret yönümüz İzmir'de gayet iyi durumda ancak anne-bebek-hamile giyim konusunda İzmir'de rekabet var. Yine de var olan 7 mağazamız iyi şekilde devam ediyor' dedi.

Döviz kurunun etkisi

E-ticaret direktörü İlban, 'Döviz kuru, ihracat açısından çok olumlu, ama ithalat tarafı ne yazık ki öyle değil. Bebek araç gereçleri konusunda ciddi ithalatımız söz konusu, buradaki fiyat geçişleri bizi de olumsuz etkiliyor. Kendi etiketli ürünlerimiz var, bunları geliştirmeye çalışıyoruz. Böylelikle hem uygun fiyatlı hem de kaliteli ürünlerimizi tüketicimizle büyütüyoruz' diye konuştu.

En ucuz olma kaygımız yok

Fiyat perfomansı için en uygun fiyatı sunmaya çalışıyoruz ancak en ucuz biz olacağız kaygımız yok diye konuşan E-Bebek E-Ticaret Direktörü Emre İlban, 'Rakip firmaların fiyat değişikliklerine göre sürekli etiket değiştirmiyoruz. Müşteri ilişkilerine çok önem veriyoruz ve müşterinin algısıyla oynamamak için sabit bir fiyat aralığına geçmek istiyoruz. Yılın belli zamanlarında düzenlediğimiz kampanyalar var, ancak bu kampanyalardan bile mümkün mertebe de uzaklaşmak istiyoruz. Algılarla oynamadan, fiyat iniş çıkışı yapmadan çalışmak istiyoruz' şeklinde konuştu.

Bebek malzemelerinin kalitesini nasıl sağladıklarını anlatan Direktör İlban, 'Yurtdışında sürekli olarak çalıştığımız yerler var, kalitesini bildiğimiz yerlerle iş yapıyoruz. Ayrıca Sağlık Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı'nın ciddi denetlemeleri söz konusu. Mesela şuanda bir aydır denetimden gelmesini beklediğimiz bir bebek otokoltuğumuz var, denetlemeler o kadar sıkı ki süreler de böyle uzayabiliyor' dedi.