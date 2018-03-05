Hepsiburada E-Ticaret Zirvesi’nin dördüncüsünü Adana, Bursa ve Antalya’nın ardından İzmir’de gerçekleştirdi. Hepsiburada ekibi, bir yandan e-ticaret hakkında KOBİ’lere, girişimcilere ve esnaflara bilgi aktarımında bulunurken diğer yandan işini e-ticarete taşımak isteyen firmalara yeni imkânları anlattı

Ali Budak-



E-ticaret Türkiye’de yüzde 35 büyüdü



E-ticarete esnaf ve kobilerin yeni yeni ısınmaya başladığını ifade eden Hepsiburada Satış Geliştirme Müdürü Ziya Kızıltan, ‘Müşterilerimiz de e-ticaret yeni ısınıyor. İnternetten alışveriş yapmaya çekiniyorlar ya da yeni yeni deniyorlar. E-ticaretin büyümesini tetikleyen birçok faktör var. Her geçen gün Türkiye’de internet erişimi artıyor. Akıllı cihazlarda diğer bir etken. Bankacılık altyapımımız oldukça iyi. 150 milyondan fazla kredi ve banka kartı kullanılıyor. Lojistik altyapı gayet uygun. Bu nedenler e-ticaretin yıldan yıla büyümesine sebebiyet veriyor. E-ticaret dünyada yüzde 18.7, Türkiye’de ise yüzde 35’in üzerinde büyüdü. Gelecekte kazandığımız paranın yarısını internetten harcıyor olacağız. Şu an cebimizdeki paranın yüzde 3,5’luk kısmını harcıyoruz. Önümüzde oldukça yol var’ dedi.



‘Ayda 95 milyon ziyaretçimiz var’



Lojistik ticaret merkezine de ciddi yatırım yaptıklarını söyleyen Kızıltan, şöyle konuştu: 150 milyon liralık yatırımla kurduğumuz merkezimizde günlük 150 binin üzerinde ürün çıkarıyoruz. Türkiye’nin dört bir yanına günlük 60 binin üzerinde kargo gönderiyoruz. yapıyoruz. Hepsiburada da tedarikçi olabileceğiniz gibi ürünlerinizi de satabilirsiniz. İş ortağı olarak da yer almanız mümkün. Türkiye’nin en büyük alışveriş merkezine bile ayda 3 milyon ziyaretçi geliyor. Hepsiburada.com ise ayda 95 milyon ziyaretçi alıyor. Türkiye’de onlineden alışveriş yapan neredeyse herkes hepsiburadayı ziyaret ediyor. Ticaret internete kayıyor. Mobil ziyaretler, 2014 yılının başlarında sadece yüzde 13 iken, şimdi yüzde 74’lerde. 30’dan fazla kategoride hizmet veriyoruz, 12 milyonun üzerinde ürün var. 98 yılından bu yana en büyük online perakendeciyiz.



‘Türkiye’de erişilmemiş bir potansiyel var’



Ülkemizde e-ticaretin gelişimini sürdürdüğüne dikkat çeken Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Emre Ekmekçi, ‘Ülkemizde e-ticaret gelişimini sürdürüyor. E-ticaretin toplam perakende içindeki payı yüzde 3,5 iken dünyada yüzde 8,5’dir. Türkiye’de hala erişilmemiş ciddi bir potansiyel mevcut. 80 milyonluk nüfusumuzun yarısından fazlası 30 yaşın altında. Kredi kartı oranımız Avrupa ortalamasının üzerinde ve ülkemizin bir ucundan diğer ucuna 24 saatte paket ulaştırabiliyoruz. Yani daha yolun başındayız. Her sektörde olduğu gibi e-ticarette de sürdürülebilir bir başarı için farklı müşteri gruplarının ihtiyaç ve beklentileri ile uyumlu, geniş ürün grupları ve marka seçeneklerinin sunulabilmesi gerekiyor. Türkiye’nin potansiyeline güveniyor ve ülkemizin geleceğini çok parlak görüyoruz’ ifadelerini kullandı.



E-ticaret mobil cihazlarla farklı noktalara evriliyor



E-ticaretin günümüzün teknoloji kullanan ülkeleriyle kullanmayan ülkeleri arasında sıralamayı belirleyen önemli bir unsur haline geldiğini vurgulayan İzmir Ticaret Borsası Genel Sekreteri Dr. Erçin Güdücü, ‘Teknoloji itici bir güç olarak ülkeleri ileri taşımada önemli bir rol oynuyor. Bizde borsa olarak hem piyasaları iletmek adına hem üyelerimizin hem de üyelerimizin iş yaptığı kurumların e-ticareti hayatına girmelerinde görevli hissediyoruz. TOBB kanunlarında da bu bizlere verilmiş bir görev. E-ticaret, tüm dünyada önemli bir yol kat etti. Bugün artık gittikçe ivmelenen gelişmeyi konuşuyoruz. Dünya nüfusunun yarısından fazlası daha internete ulaşamadı ve bu da gidilecek yeni pazarlar anlamına geliyor. Türkiye’de yüzde 61 internet erişimi var. Ancak perakande ve toptan e-ticaret de bunların karşılığını göremiyoruz. E-ticaret global perakande hacmi 1.6 trilyona ulaştı. Gelişmekte olan piyasalar genç nüfuslarıyla ticaret hacminden önemli pay alıyor. Başka bir önemli boyut ise mobildeki gelişme. E-ticaret yüzde 44’lere varan oranda mobil cihazlarda yapılıyor. E-ticaret, 2013-2014 yılları arasında yüzde 34 büyüdü. İnternet erişimi olan 3 kişinin sadece 1’inin internet alışverişi yaptığını görüyoruz’ diye konuştu.



Kamu otoritesi e-ticaretin farkında



Türk ticaret sisteminde e-ticaretin öneminin gittikçe arttığını vurgulayan İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Güleç, ise şöyle konuştu: E-ticarette ülkemiz ve kentimizinde gelişimini konuşmalıyız. Dev ticaret firmaları yarattıkları ekonomik değerle büyük sanayi devlerini geride bıraktı. İnternet kullanan nüfusun da artması e-ticaretin katlanmasına neden oluyor. İzmir ekonomisindeki ağırlığı üyelerimizde de hızla artıyor. Türkiye 2016 verilerine göre e-ticaret pazarı sektör 30.8 milyar büyüklüğe ulaştı. Türkiye’de bu derecede büyüyen başka sektör yok. Kamu otoritesi de e-ticaretin farkında. E-ticaret Stratejisi Planı kapsamında Ekonomi Bakanlığı Koordinasyonu’nda çalışmalar yürütülüyor.



2023 hedefi 350 milyar lira



Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Genel Sekreteri Ömer Gürkan ise, ETİD olarak e-ticareti büyütecek her türlü çalışma içerisinde olduklarını ve e-ticaretin 2023 hedefi olan 350 milyar liraya ulaşması konusunda herkesin katkısı olacağını dile getirdi.



‘Kazan-kazan modelini yürütmeliyiz’



İzmir Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Zekariya Mutlu ise, esnaf olarak değişime ve gelişime ayak uydurduklarını söyleyerek, ‘Alışverişin formatları değişiyor. Bizim işbirliğine ve beraberliğe ihtiyacımız var. Ürettiğimiz mal ve hizmeti sunacak yolları iyi yakalamamız gerekiyor. E-ticarette bir gelişme var, alıcıda da değişikliler ve gelişmeler var. Onların talebine de doğru arzı üretmek gerekiyor. Mal ve hizmeti sunmadan sonraki süreç içinde bir süreklilik gerekiyor. Siz kazanın, bizde kazanalım prensibini bırakmamalıyız. Biz bu sektörde beraber olacağımız paydaşlarla kazan-kazan modeli yürütmeliyiz’ dedi.



Hepsiburada hakkında



Türkiye’nin lider e-ticaret markası Hepsiburada, 36 farklı kategoride, 14 milyon ürün çeşidiyle (SKU) aylık 95 milyon ziyaretçinin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak için çalışmaktadır. Gebze’de 100 bin metrekare depolama alanıyla e-ticaretin en büyük operasyon merkezlerinden birine sahip olan Hepsiburada, üstün teknolojiye sahip altyapısıyla Türkiye’de e-ticaretin gelişimine ve dijital dönüşüme katkı sağlamaktadır. Şimdiye dek 3 kez Türkiye’nin en sevilen e-ticaret markası (lovemark) seçilen Hepsiburada, sadece Türkiye’nin değil Doğu Avrupa, Afrika ve Orta Doğu’nun da en büyük e-ticaret platformudur. Hepsiburada , E-Ticaret Zirvesi’nin dördüncüsünü Adana, Bursa ve Antalya’nın ardından İzmir’de gerçekleştirdi. Hilton’da gerçekleştirilen toplantı da bir sunum gerçekleştiren Hepsiburada Satış Geliştirme Müdürü Ziya Kızıltan , ‘Türkiye’nin en büyük alışveriş merkezine ayda 3 milyon ziyaretçi gelirken Hepsiburada.com ise ayda 95 milyon ziyaretçi alıyor. Türkiye’de onlineden alışveriş yapan neredeyse herkes hepsiburadayı ziyaret ediyor. Ticaret internete kayıyor. Mobil ziyaretler, 2014 yılının başlarında sadece yüzde 13 iken, şimdi yüzde 74’lerde. 30’dan fazla kategoride hizmet veriyoruz, 12 milyonun üzerinde ürün var. 98 yılından bu yana en büyük online perakendeciyiz’ diye konuştu.E-ticarete esnaf ve kobilerin yeni yeni ısınmaya başladığını ifade eden Hepsiburada Satış Geliştirme Müdürü Ziya Kızıltan, ‘Müşterilerimiz de e-ticaret yeni ısınıyor. İnternetten alışveriş yapmaya çekiniyorlar ya da yeni yeni deniyorlar. E-ticaretin büyümesini tetikleyen birçok faktör var. Her geçen gün Türkiye’de internet erişimi artıyor. Akıllı cihazlarda diğer bir etken. Bankacılık altyapımımız oldukça iyi. 150 milyondan fazla kredi ve banka kartı kullanılıyor. Lojistik altyapı gayet uygun. Bu nedenler e-ticaretin yıldan yıla büyümesine sebebiyet veriyor. E-ticaret dünyada yüzde 18.7, Türkiye’de ise yüzde 35’in üzerinde büyüdü. Gelecekte kazandığımız paranın yarısını internetten harcıyor olacağız. Şu an cebimizdeki paranın yüzde 3,5’luk kısmını harcıyoruz. Önümüzde oldukça yol var’ dedi.Lojistik ticaret merkezine de ciddi yatırım yaptıklarını söyleyen Kızıltan, şöyle konuştu: 150 milyon liralık yatırımla kurduğumuz merkezimizde günlük 150 binin üzerinde ürün çıkarıyoruz. Türkiye’nin dört bir yanına günlük 60 binin üzerinde kargo gönderiyoruz. yapıyoruz. Hepsiburada da tedarikçi olabileceğiniz gibi ürünlerinizi de satabilirsiniz. İş ortağı olarak da yer almanız mümkün. Türkiye’nin en büyük alışveriş merkezine bile ayda 3 milyon ziyaretçi geliyor. Hepsiburada.com ise ayda 95 milyon ziyaretçi alıyor. Türkiye’de onlineden alışveriş yapan neredeyse herkes hepsiburadayı ziyaret ediyor. Ticaret internete kayıyor. Mobil ziyaretler, 2014 yılının başlarında sadece yüzde 13 iken, şimdi yüzde 74’lerde. 30’dan fazla kategoride hizmet veriyoruz, 12 milyonun üzerinde ürün var. 98 yılından bu yana en büyük online perakendeciyiz.Ülkemizde e-ticaretin gelişimini sürdürdüğüne dikkat çeken Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Emre Ekmekçi, ‘Ülkemizde e-ticaret gelişimini sürdürüyor. E-ticaretin toplam perakende içindeki payı yüzde 3,5 iken dünyada yüzde 8,5’dir. Türkiye’de hala erişilmemiş ciddi bir potansiyel mevcut. 80 milyonluk nüfusumuzun yarısından fazlası 30 yaşın altında. Kredi kartı oranımız Avrupa ortalamasının üzerinde ve ülkemizin bir ucundan diğer ucuna 24 saatte paket ulaştırabiliyoruz. Yani daha yolun başındayız. Her sektörde olduğu gibi e-ticarette de sürdürülebilir bir başarı için farklı müşteri gruplarının ihtiyaç ve beklentileri ile uyumlu, geniş ürün grupları ve marka seçeneklerinin sunulabilmesi gerekiyor. Türkiye’nin potansiyeline güveniyor ve ülkemizin geleceğini çok parlak görüyoruz’ ifadelerini kullandı.E-ticaretin günümüzün teknoloji kullanan ülkeleriyle kullanmayan ülkeleri arasında sıralamayı belirleyen önemli bir unsur haline geldiğini vurgulayan İzmir Ticaret Borsası Genel Sekreteri Dr. Erçin Güdücü, ‘Teknoloji itici bir güç olarak ülkeleri ileri taşımada önemli bir rol oynuyor. Bizde borsa olarak hem piyasaları iletmek adına hem üyelerimizin hem de üyelerimizin iş yaptığı kurumların e-ticareti hayatına girmelerinde görevli hissediyoruz. TOBB kanunlarında da bu bizlere verilmiş bir görev. E-ticaret, tüm dünyada önemli bir yol kat etti. Bugün artık gittikçe ivmelenen gelişmeyi konuşuyoruz. Dünya nüfusunun yarısından fazlası daha internete ulaşamadı ve bu da gidilecek yeni pazarlar anlamına geliyor. Türkiye’de yüzde 61 internet erişimi var. Ancak perakande ve toptan e-ticaret de bunların karşılığını göremiyoruz. E-ticaret global perakande hacmi 1.6 trilyona ulaştı. Gelişmekte olan piyasalar genç nüfuslarıyla ticaret hacminden önemli pay alıyor. Başka bir önemli boyut ise mobildeki gelişme. E-ticaret yüzde 44’lere varan oranda mobil cihazlarda yapılıyor. E-ticaret, 2013-2014 yılları arasında yüzde 34 büyüdü. İnternet erişimi olan 3 kişinin sadece 1’inin internet alışverişi yaptığını görüyoruz’ diye konuştu.Türk ticaret sisteminde e-ticaretin öneminin gittikçe arttığını vurgulayan İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Güleç, ise şöyle konuştu: E-ticarette ülkemiz ve kentimizinde gelişimini konuşmalıyız. Dev ticaret firmaları yarattıkları ekonomik değerle büyük sanayi devlerini geride bıraktı. İnternet kullanan nüfusun da artması e-ticaretin katlanmasına neden oluyor. İzmir ekonomisindeki ağırlığı üyelerimizde de hızla artıyor. Türkiye 2016 verilerine göre e-ticaret pazarı sektör 30.8 milyar büyüklüğe ulaştı. Türkiye’de bu derecede büyüyen başka sektör yok. Kamu otoritesi de e-ticaretin farkında. E-ticaret Stratejisi Planı kapsamında Ekonomi Bakanlığı Koordinasyonu’nda çalışmalar yürütülüyor.Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Genel Sekreteri Ömer Gürkan ise, ETİD olarak e-ticareti büyütecek her türlü çalışma içerisinde olduklarını ve e-ticaretin 2023 hedefi olan 350 milyar liraya ulaşması konusunda herkesin katkısı olacağını dile getirdi.İzmir Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Zekariya Mutlu ise, esnaf olarak değişime ve gelişime ayak uydurduklarını söyleyerek, ‘Alışverişin formatları değişiyor. Bizim işbirliğine ve beraberliğe ihtiyacımız var. Ürettiğimiz mal ve hizmeti sunacak yolları iyi yakalamamız gerekiyor. E-ticarette bir gelişme var, alıcıda da değişikliler ve gelişmeler var. Onların talebine de doğru arzı üretmek gerekiyor. Mal ve hizmeti sunmadan sonraki süreç içinde bir süreklilik gerekiyor. Siz kazanın, bizde kazanalım prensibini bırakmamalıyız. Biz bu sektörde beraber olacağımız paydaşlarla kazan-kazan modeli yürütmeliyiz’ dedi.Türkiye’nin lider e-ticaret markası Hepsiburada, 36 farklı kategoride, 14 milyon ürün çeşidiyle (SKU) aylık 95 milyon ziyaretçinin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak için çalışmaktadır. Gebze’de 100 bin metrekare depolama alanıyla e-ticaretin en büyük operasyon merkezlerinden birine sahip olan Hepsiburada, üstün teknolojiye sahip altyapısıyla Türkiye’de e-ticaretin gelişimine ve dijital dönüşüme katkı sağlamaktadır. Şimdiye dek 3 kez Türkiye’nin en sevilen e-ticaret markası (lovemark) seçilen Hepsiburada, sadece Türkiye’nin değil Doğu Avrupa, Afrika ve Orta Doğu’nun da en büyük e-ticaret platformudur.