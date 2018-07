E-Ticarette İzmir zirvesi

İzmir Ticaret Odası (İTO) ve Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) işbirliğiyle İTO’da E-Ticaret Zirvesini düzenlendi. Zirveye, hepsiburada.com, google Türkiye, akakçe, medimarkt, boyner, e-bebek gibi şirketlerin temsilcileri katılırken, katılımcılarla e-ticaret konusundaki deneyimlerini paylaştı

Gamze Geçer- Zirvenin açılışında konuşan İTO Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler, e-ticaret sektörünün, gün geçtikçe büyüyen bir sektör olduğunu belirterek, “e-ticaret sektöründe dünyada Amazon, E-Bay, Alibaba gibi dev e-ticaret firmaları var. Bu firmalar yarattıkları ekonomik değer ile büyük sanayi devlerini geride bıraktılar. Amazon’un piyasa değeri bugün 900 milyar dolara ulaşırken, 935 milyar dolarlık piyasa değerine sahip Apple ile arasındaki fark daha da azaldı. Bu piyasa değerleri birçok ülkenin milli gelirinden daha büyük. Çok değil birkaç yıl önceye kadar sanayi ve enerji firmaları, dünyanın en büyük firmaları arasında yer alırdı. Artık en başta teknoloji firmaları var. Apple, Google, Facebook gibi teknoloji ve e-ticaret firmaları çok daha fazla katma değer yaratıyor, dünyaya hükmediyorlar” diye konuştu.

“Cazibesi her geçen gün artıyor”

ETİD, Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) ve Deloitte çalışmaları sayesinde hazırlanan e-ticaret verilerini paylaşan Kızılgüneşler, “Ülkemizde de e-ticaret sektörü son yıllarda hızlı bir büyüme gösterdi. Türkiye’de 54 milyon internet kullanıcısı var. Bu kullanıcıların 6 milyon adedi online alışveriş yapıyor. Online alışveriş oranı Türkiye’de 2017 itibariyle % 43. İngiltere’de bu oran % 78, Güney Kore’de % 74, Almanya’da % 74, İsveç’te % 70, ABD’de ise % 69. Online alışverişi en çok giyim ve spor malzemesi, ev eşyası, seyahat ve elektronik alışveriş amacıyla kullanıyoruz. Oturduğumuz yerden sipariş veriyor, ürünler evimize, iş yerimize kısa sürede ulaşıyor. Sipariş vermek kolaylığı, ürün çeşitliliği ve uygun fiyatlar nedeniyle e-ticaretin cazibesi her geçen gün artıyor” şeklinde konuştu.

“İnsanlar güvenlik konusunda çekinceli”

E-ticaret sisteminin en büyük problemi, güvenin tam oluşmaması olduğunu belirten Kızılgüneşler, “Bugün hala birçok tüketici internetten ürün almaya şüpheyle yaklaşıyor. Ürünleri yerinde görme alışkanlığı, ödemede güvenlik kaygıları ve ürünü teslim alma konusunda hala yaşanan sorunlar var. Ancak e-ticaret sistemi tamamen kayıtlı bir sistem. Devletin kayıt dışıyla mücadelesi konusunda da işine yarayacak ve vergi denetim mekanizmasını güçlendirecek bir sisteme sahip. Bir taraftan da e-ticaret siteleri müşteri memnuniyetini en iyi şekilde sağlamak zorundalar. Müşteri bilgilerinin üst düzey güvenlik sistemleriyle korunması gerekiyor. Siparişler en kısa sürede ulaştırılmalı. Hız ve kalite konusunda en iyiyi yakalamak zorundalar. E-ticaret sektörünün gelişmesi ve dünya ortalamalarına göre daha fazla büyümeye devam etmesi için bilgi ekonomisine dayalı bir dönüşüm ve yönetim ağı oluşturmalıyız. Geleceğin teknolojilerini tartışmalıyız. Dijital ekonomiyle ilgili çalışmaları hızlandırmalıyız. 5G hem yüksek hız, hem de yüksek kapasite ile dijital dönüşümün ülkemizde gerçekleşmesi için en kritik adımlardan biri. Yeni Hükümetimizin bu teknolojiyle ülkemizi en kısa sürede buluşturmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“İnternet ve perakende iç içe”

ETİD Yönetim Kurulu Başkanı ve Hepsiburada Uluslar arası Grup Başkanı Emre Ekmekçi ise yaptığı konuşmada, ETİD’in 10 seneden beri Türkiye’de e-ticaretin büyümesi ve anlaşılması, tüketici ve hükümet organları nezdinde ve ticaret yapan firmalar nezdinde e-ticareti ileri götürmek için kurulan bir dernek olduğunu belirterek, “e-ticaretin yüzde 90’ın üzerinde bölümünü temsil ediyoruz. Amacımız Türkiye’deki dijital dönüşümün bir öncüsü olmak. e-ticaret denince geleneksel olarak perakendenin karşısında duran bir sektör anlaşılırdı, aslında perakendenin dönüşümüne öncülük eden, büyümeye öncülük eden bir sektör. İnternet ve geleneksel perakende artık iç içe geçmiş durumda. ETİD’in 2018 gündeminde 4 ana madde var. Türkiye’nin e-ihracatını artıracak her türlü girişimler konusunda çalışmalar yapıyoruz. Türkiye’nin tekstil alanında ihracat yapabilecek ciddi altyapısı bulunuyor. Taşımada PTT konusunda ve özel şirketlerin taşıma destekleriyle e-ihracatta öncü olacak olacağımızı görüyoruz. e-ithalat konusu. Türkiye’ye gelecek ürünlerin rekabetsel sorunlara yol açmaması konusunda çalışmalarımız bulunuyor. Kişisel verilerin korunması konusu. Firmaların kişisel verilerin korunmasına uygun olarak iş yapmaları konusunda çalışıyoruz. 4. maddemiz de güven konusu. Firmalara, güven damgası verilmesi gündemimizde” dedi.

“Her sene yüzde 30 büyüyoruz”

ETİD Genel Sekreteri Ömer Gürkan ise, ETİD olarak 2007 yılında 10 firmayla yola çıktıklarını, bugün ise 50’nin üstünde üyeye sahip olduklarını ifade ederek, “Dernek olarak Türkiye’de e-ticarete ilişkin hukuki altyapının oluşması yönünde çalışmalarda bulunuyoruz. 2008 yılıyla özel alışveriş sitelerinin gelmesi, fırsat sitelerinin oluşmasıyla sektör rakam olarak öne çıktı, hem de biz de daha fazla kitlelere ulaşabildik. Türkiye e-ticareti her sene büyüyor. 2017’ye geldiğimiz de hazırladığımız raporda ortalama yüzde 30-32 büyüyoruz. Bu büyüme bize yeterli mi? Değil. Rakamlar şimdi şimdi büyüme başladı. 42,2 miyar TL 2017 bilançosu e-ticaretin. Her sene yüzde 30 büyüyoruz. İnsanlar hem mobilden araştırıyor hem internetten araştırıyor. Her yerden müşteri ulaşmak istiyor. Önümüzde daha çok yolumuz var, bu büyümeler artarak devam edecek. Biz de bu büyümenin devam etmesi için dernek olarak var gücümüzle çalıyoruz. Hükümetimizin de e-ihracat hedefi çok yüksek, 350 milyar dolar hedefi var. Bu hedefi de inşallah sağlamış olacağız” ifadelerini kullandı.