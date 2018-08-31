EBSO’da Suriyeli tartışması: "Çalıştırmayıp da ne yapacağız?"

EBSO Ağustos ayı meclis toplantısında söz alan Meclis Üyesi Mustafa Sivridağ, nitelikli eleman bulamama ve kayıt dışı istihdama yönelik, “SSK, ‘kayıt dışı Suriyeli çalıştırma’ diyor. 6 milyon Suriyeliyi ülkeye soktunuz. Biz bunları çalıştırmayıp da ne yapacağız? Ben çalışacağım onlar mı yiyecek? Çalıştıracağım!” açıklamasında bulundu

Ali Budak- Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO)’nun Ağustos ayı meclis toplantısına nitelikli eleman bulamama sorunu ve kayıt dışı istihdam sorunu damga vurdu. EBSO Meclis Üyesi Mustafa Sivridağ, küçük ve orta ölçekli esnaf ile sanayicinin sorunlarını dile getirdiği meclis toplantısında eğitim ve nitelikli eleman bulma konusunda yaşanan sıkıntılara dair çarpıcı açıklamalarda bulunarak, “SSK, ‘kayıt dışı Suriyeli çalıştırma’ diyor. 6 milyon Suriyeliyi ülkeye soktunuz. Biz bunları çalıştırmayıp da ne yapacağız? Ben çalışacağım onlar mı yiyecek? Çalıştıracağım!” dedi.

“Ziraat Bankası ve Halk Bankası asli görevlerine dönsün!”

Döviz kurunda yaşanan hareketlilik sonrası ülke ekonomisinde yaşanan olumsuzluk hakkında da konuşan Sivridağ, “Nefes kredileri verildi. Doların bugün artışının altında yatan yüzde 10 sebepten biri nefes kredileridir. Çünkü kredibilitesi yüksek olan, amcası, dayısı olan, bankayla arası iyi olan sanayici krediyi aldı, dolara yatırdı bekliyor ‘dolar yükselsin bozdurayım’ diye. Krediyi kime veriyoruz? İhtiyacı var mı? Banka müdürü yanımda arıyor, ‘ağabey çok ucuz kredi çıkıyor, sana vereyim arsa alırsın’ diyor. Diğer taraftan Ziraat Bankası ve Halkbank’ın kapısını aşındırıyorum, ‘ihracat yapıyorum makinemi yenileyeceğim’ diyorum. ‘Bir düşünelim, teminat ne vereceksin?’ diyor. Ziraat Bankası’nın ve Halkbank’ın asli görevlerine dönmesini istiyorum. Çiftçiye ve esnafa destek olması gereken bankaların ihracat yapan, üretim yapan sanayiciye destek olmasını istiyorum. Kredi kartı vermesini, su faturası almasını istemiyorum” diye konuştu.

“Küçük esnaf kan ağlıyor”

Bu düşüncenin sadece kendisine de ait olmadığını belirten Sivridağ, şöyle devam etti: Bu benim düşüncem değil. Küçük ve orta ölçekli sanayicilerin fikri. Biz burada elit bir sanayiciyiz. Çevremiz çok, ama Türkiye’nin gerçeği biz değiliz. Tekerlekler gitmezse araba hiçbir yere gitmez. Küçük esnaf kan ağlıyor. Bankanın kapısından içeri giremiyor. Banka kimde para varsa oraya gidiyor. Oraya gitme, o seni biliyor. Çiftçiyi Denizbank’a esnafı Ekonomi Bankası’na mahkum etmişiz. Biri Fransız biri İngiliz, sonra ağlıyoruz. Küçük esnafa sahip çıkmazsak hiçbir yere varamayız.

“Suriyeli çalıştırmayıp da ne yapacağım?”

Konuşmasında sektördeki nitelikli eleman sorununa da değinen ve eğitimin önemini vurgulayan Sivridağ, “Nitelikli personel bulma noktasında zorluklar yaşanıyor. Bize gelen stajyerlerin halini görün. Metrekareyi hesaplayamayan mühendis olur mu? Maalesef hep kurumsal firmalar ön planda. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’nın (KOSGEB) desteklediği İŞKUR bize, ‘işçi bulun biz size yönlendirelim, kaydını yapalım’ diyor. SSK da, ‘kayıt dışı Suriyeli çalıştırma’ diyor. 6 milyon Suriyeliyi ülkeye soktunuz. Biz bunları çalıştırmayıp da ne yapacağız? Ben çalışacağım onlar mı yiyecek? Çalıştıracağım! Neye göre kaydını yapacağız? Her sokakta önümüze çıkıp mendil mi satacaklar? Yarın bir gün büyüdükleri zaman çoluk çocuğumuzun üstüne çökecekler. Vergi veriyorum çalıştıracak eleman bulamıyorum. Kriz geldi. Bankaların ve devletin şapkasını önüne koyup düşünmesi lazım” ifadelerini kullandı.

Tezgahım boş da kalsa Suriyeli çalıştırmıyorum!

Konuşmalara cevap vermek için yeniden kürsüye gelen EBSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Gökçüoğlu da Sivridağ’ın konuşmalarını destekledi. Gökçüoğlu, “Suriyeliler konusunda sana katılıyorum. Mülteci alabiliriz, gelebilir ama dünyada hiçbir ülke yok ki şehirlerin içine bunları salsın. Özal döneminde de geldiler. Orada belirli bir alanın içinde kalmalıydılar. Şimdi şehirleri zapt ediyorlar. İstanbul’un Fatih semtini zapt etmişler. Kendi içinde yasa dışı yollara gidecekler. Okutamıyoruz, konut veremiyoruz. Ciddi sorun var başımıza gelecek. Avrupa alıyor belirli alanda yaşam alanı kuruyor. Biz de sınırda yapabilirdik. Pazar kursun, dükkan açsın… Kimin ne yaptığı belli değil. Tamam, insanız, sahip çıkalım ama ileride böyle olursa sıkıntı yaşayacağız. Eğitim veremiyoruz. Tekrar tekrar düşünülmesi gerekiyor. Ben cidden endişe duyuyorum. Benim tezgahım boş kalsa da Suriyeli çalıştırmıyorum. Yasa dışı bir gelişmeye meydan vermememiz gerekiyor. Sonra başımıza neler getirecek onu da bilemiyorum” diye konuştu.