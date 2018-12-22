EBSO’dan ‘geri kazanım tesisi’ açıklaması: Destek bekliyoruz

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Yorgancılar, Kemalpaşa'da kurulması planlanan Geri Kazanım İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili olarak tüm paydaşlardan destek beklediklerini ifade etti

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) tarafından “Geri Kazanım Sanayisinin“ düzenli ve modern şekilde sanayileşmesi adına projelendirilen ve Kemalpaşa Bölgesi’nde Türkiye’de ilk olarak hayata geçirilmesi planlanan Geri Kazanım İhtisas Organize Sanayi Bölgesi için çalışmalar hızlandı. EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar “Sıfır Atık projesi kapsamında toplanılan atıkların en ekonomik, modern ve çevre duyarlılığı yüksek tesisler tarafından geri kazanılmasının sağlanması amacıyla bu yola çıktık.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü ile yapılan yazışmalar sonucunda “Geri Kazanım İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin “ kurulması yönünde yasal bir engel olmadığı şeklinde görüş yazısı alındı. Yerelde de konunun paydaşlarıyla bir araya geliyoruz. Geleceğimiz ve çocuklarımız için bu projeye ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Sıfır Atık projesi kapsamında toplanılan atıkların en ekonomik, modern ve çevre duyarlılığı yüksek tesisler tarafından geri kazanılmasının sağlanması amacıyla kurulması amaçlanan Geri Kazanım İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, EBSO Atıkların Geri Kazanılması Sanayi Komitesi üyeleri tarafından projelendirildi.

Kent merkezinde bir çok düzensiz geri dönüşüm tesisinin çevreye zarar verdiğini ve sağlıksız bir ortam oluşturduğunu vurgulayan Yorgancılar “Çalışmalar sonucunda, sorunun çözümü için en uygun yöntemin “Geri Kazanım İhtisas Organize Sanayi Bölgesi“ kurulması olacağı yönünde karar verilmiştir. Bu kararın ardından böyle bir organize sanayi bölgesi kurulması halinde, gelecek talep konusunda üyelerimize EBSO tarafından yapılan duyurunun ardından, üyelerimizden yer tahsisi için ön talep gelmiştir. EBSO’nun, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı – Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü nezdindeki girişimlerine istinaden“Geri Kazanım İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin “ kurulması yönünde yasal bir engel olmadığı şeklinde görüş yazısı alınmıştır ” dedi.

Projenin son derece önemli olduğunu vurgulayan EBSO Başkanı Yorgancılar “Geri Kazanım tesislerinin yatırım ve işletme maliyetlerinin düşürülmesi, modern geri dönüşüm teknolojilerinin uygulanabilmesi için uygun alt yapı ve alanların sağlanması, Sıfır Atık Projesi kapsamında toplanılan atıkların kara ve demiryolu aracılığı ile en uygun lojistik imkanlara sahip , uygun yer arayışındaydık. Bu bağlamda İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Kemalpaşa Belediyemizle çok yönlü çalışmalarımız son aşamasına geldi” dedi.

Kemalpaşa Belediyesi sınırları içinde , Türkiye nin ilk “Geri Kazanım İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin “kurulması için uygun bir yer tespit edildiğini de sözlerine ekleyen Başkan Yorgancılar “Söz konusu alan ile ilgili olarak İzmir İl Çevre Müdürlüğü tarafından yapılan incelemelerde “Geri Kazanım İhtisas Organize Sanayi Bölgesi “ kurulması ve kamulaştırılmasının önünde her hangi bir engel olmadığı yönünde şifahi görüş verildi. Geri Kazanım İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin kurulması ile ilgili olarak İzmir Valisi ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ile yapılan görüşmelerde , projeyi destekleri alınmıştır” dedi.

‘Tüm taraflardan destek istiyoruz’

Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümlerine göre, Organize Sanayi Bölgesinin kurulduğu ilçe belediyesinin mütevelli heyette kurucu üye olarak yer alması gerektiğini de hatırlatan Başkan Yorgancılar “Bu kapsamda Kemalpaşa Belediye Başkanı Sayın Arif Uğurlu ile yapılan görüşmelerde projeye destek olmak için , Kemalpaşa’daki konut alanlarının arttırılması gerektiği ve İzmir Büyükşehir Belediyesinin, belediye tarafından öngörülen yerleri konut imarına açabilmesi gibi önemli konuların da masaya yatırılması gerekiyor. Bu proje hem dünyanın, hem ülkemizin, hem de çocuklarımızın geleceği için önemli adımlardan birisi. Bu açıdan tüm paydaşlardan destek bekliyoruz” dedi.

Geri Kazanım İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin kurulması amacı ile Ak Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül ve Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu ile biraraya gelen Başkan Yorgancılar ve Komite üyeleri İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Aziz Kocaoğlu ile de sorunun kesin çözümü için önümüzdeki günlerde bir toplantı gerçekleştirecek.