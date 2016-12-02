Ege'de ihracat iki ay sonra yeniden yükselişte

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), Kasım ayında 923 milyon 206 bin 934 dolar ihracat gerçekleştirdi. EİB, 2015 yılı Kasım ayında ise; 862 milyon 334 bin 485 dolar ihracat yapmıştı. EİB’nin ihracatı 2015 yılı Kasım ayına göre yüzde 7 yükseldi. EİB ihracatı iki aylık düşüşün ardından Kasım ayında tekrar yükselişe geçti. Kasım ayında Türkiye'nin ihracatı ise yüzde 5’lik artışla 11 milyar 952 milyon 366 bin dolar oldu

EİB’nin 2016 yılı Kasım ayında yaptığı ihracatta sanayi ürünleri ihracatı yüzde 7’lik artışla 456 milyon 691 bin dolara yükselirken, Tarım ürünleri ihracatı yüzde 9’luk sıçramayla 402 milyon 265 bin dolar oldu. Madencilik ürünleri ihracatı ise yüzde 2’lik azalışla 64 milyon 249 bin dolara geriledi.



Ege İhracatçı Birlikleri'nin Ocak – Kasım dönemindeki ihracatı yüzde 5'lik artışla 9 milyar 993 milyon 143 bin dolara çıkarken, son bir yıllık dönemdeki ihracatı ise yüzde 4'lük gelişimle 10 milyar 905 milyon dolara ulaştı.



Kasım ayında EİB bünyesindeki 12 ihracatçı birliğinden 9 tanesi 2015 yılı Kasım ayına göre ihracatını koruma ya da arttırma başarısı gösterirken, 3 birlik 2015 yılı Kasım ayı performansını tutturamadı.



Yaş meyve sebze sektörü yüzde 58’lik ihracat artışıyla ihracat artış rekortmeni olurken, Zeytin ve zeytinyağı sektörü yüzde 37, Demir çelik sektörü yüzde 30, Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü ise yüzde 28’lik ihracat artışı yakaladı.



Kuru meyve ihracatı zirveye çıktı



Kuru incir ve çekirdeksiz kuru üzüm ihracat sezonunun başlamasıyla birlikte ihracatı yükselişe geçen Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, Kasım ayında 93 milyon 972 bin dolarlık ihracat tutarıyla Ekim ayından sonra Kasım ayında da en fazla ihracat yapan birlik oldu.



Ege Bölgesi’nin ihracatta lokomotifi Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği ise; 92 milyon 868 bin dolarlık ihracat rakamıyla zirvenin ortağı oldu. Kuru meyve ve Hazırgiyim sektörleri bu ihracat rakamlarıyla 2015 yılı Kasım ayı ihracat performanslarını tekrarlamış oldular.



Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği ihracatını yüzde 30 arttırarak 80 milyon 374 bin dolara ulaştı ve üçüncü sırada yer buldu. İhracatta başarılı bir yıl geçiren Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği ise 78 milyon 532 bin dolarlık dövizi Türkiye’ye kazandırdı.



Kasım ayında ihracatını yüzde 28 arttıran Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği 76 milyon 795 bin dolarlık dışsatım rakamına ulaşırken, Ege Maden İhracatçıları Birliği’nin ihracatı 64 milyon 249 bin dolar olarak kayıtlara geçti.



Ege Tütün İhracatçıları Birliği’nin ihracatı Kasım ayında 61 milyon 634 bin dolar olurken, Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği yüzde 5’lik ihracat artışıyla 49 milyon 490 bin dolara ulaştı.



İhracatta başarılı bir yıl geçiren Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Kasım ayında yüzde 17’lik ihracat artışıyla 24 milyon 481 bin dolar ihracat rakamına ulaştı. Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği ise ihracatını yüzde 11 arttırdı ve 18 milyon 651 bin dolarlık dövizi ülkemize getirdi.



Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarındaki ihracat artışını Kasım ayına da taşıdı ve uzun bir aranın ardından 4 ay üst üste ihracatını arttırmayı başardı ve yüzde 37’lek ihracat artışıyla 12 milyon 907 bin dolarlık ihracata imza attı. Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin Kasım ayı ihracat rakamı ise 8 milyon 332 bin dolar olarak kayıtlarda yer aldı.



Ege İhracatçı Birlikleri’nin Kasım ayında yüzde 7’lik ihracat artışından mutlu olduklarını belirten Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk, Türkiye ortalamasından daha iyi bir performans gösterdiklerini dile getirdi.



Ege Bölgesi’nde gıda ürünlerinde birçok ürünün ihracat sezonunun yoğun bir şekilde yaşandığını, bu sürecinde ihracat rakamlarına olumlu yandığını anlatan Ünlütürk, “Türkiye üreterek, ihracat yaparak ekonomisini güçlendirebilir, insanına refah sağlayabilir. Üretimi destekleyen adımların artarak devamını bekliyoruz” diye konuştu.