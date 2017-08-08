Ege İhracatçı Birlikleri de artık mobilde!

Ege İhracatçı Birlikleri üyelerine daha hızlı ve daha kaliteli hizmet verebilmek için mobil uygulamasını devreye soktu

Ege Bölgesi’nde ve tüm Türkiye’de İnovasyon kültürünü yaygınlaştırmak için çalışan Ege İhracatçı Birlikleri, üyelerine daha katma değerli hizmet verebilmek için hazırladığı mobil uygulamasıyla akıllı telefonlar üzerinden hizmete başladı.



Ios ve Android işletim sistemine sahip cep telefonları için hazırlanan uygulamayla, kullanıcılar dış ticarete ilişkin tüm duyurulara herkesten daha önce ulaşmakla kalmıyor, aynı zamanda, sadece istedikleri konu başlıklarında, istedikleri sektöre ait duyuruların doğrudan akıllı telefonlarına yönlendirilmesi şansına sahip oluyorlar. Ayrıca, kullanıcılar duyuruların kendilerine ulaşmasını istedikleri bildirim sıklığını da belirleyip, duyuruları doğrudan başka kullanıcılarla paylaşabiliyorlar. Beğenilen bir duyuru, daha sonra okumak için favoriler kısmında saklanabiliyor.





Hizmet sektöründe inovasyonun, verilen hizmette yaratılan katma değerle sağlanabileceğini ifade eden Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk; “Bu uygulama sayesinde kullanıcılar, Birliklerimizce sunulan online işlemlere tek bir platform üzerinden ulaşma şansı bulacaklar. Daha önce web sitemiz üzerinden hizmete aldığımız ve üyelerimizden büyük ilgi gören canlı destek hizmeti, üyelik borcu sorgulama ve online ödeme hizmeti, Birliklerimize sunulan evrakın takibini sağlayan evrak sorgulama ekranı hepsi bu uygulamanın içinde üyelerimizin hizmetinde. Ayrıca, bu uygulama, sadece üyelerimiz için değil, dış ticaret camiamızın tüm paydaşlarına yönelik hazırlandı. Mobil uygulamamız sayesinde, diğer İhracatçı Birlikleri üyeleri, Gümrük Müşavirleri, lojistik firmaları, dış ticarete ilgi duyan akademisyenler, öğrenciler ve iş insanları gibi dış ticaretin tüm bileşenleri ister yurtiçinde ister yurtdışında olsunlar bu hizmetten faydalanabilecek” dedi.



Söz konusu uygulama “EİB – Ege İhracatçı Birlikleri “ adıyla hem Apple Store hem de Google Play’den indirilebiliyor.