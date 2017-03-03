Ege ihracatı Şubat ayında geriledi

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) 2017 yılı şubat ayında 846 milyon 200 bin 642 dolar ihracat gerçekleştirdi. 2016 yılı Şubat ayında 871 milyon 683 bin 985 dolar ihracat yapan EİB'nın ihracatı yüzde 3 geriledi. Tarım ürünleri ihracatındaki yüzde 11’lik azalış EİB ihracatındaki düşüşe yol açtı

EİB 2017 yılının Ocak- Şubat döneminde ise ihracatını yüzde 3’lük artışla 1 milyar 660 milyon 696 bin dolardan, 1 milyar 713 milyon 166 bin dolara taşıdı. EİB’nin son bir yıllık dönemde yaptığı ihracat ise yüzde 5’lik artışla 10 milyar 414 milyon dolardan 10 milyar 955 milyon dolara tırmandı. Şubat ayında EİB bünyesindeki 12 ihracatçı birliğinin 6'sı ihracatını arttırırken, 6'sı da geçen yılki ihracat rakamının gerisinde kaldı.



'SANAYİ ÜRÜNLERİ İHRACATI YÜZDE 2 ARTTI'



Egeli ihracatçılar, 2017 yılı Şubat ayında 476 milyon 32 bin dolarlık sanayi ürünleri ihraç ederken, sanayi ürünleri ihracatı 2016 yılı Şubat ayına göre yüzde 2 artış gösterdi. Tarım ürünleri ihracatı yüzde 11’lik düşüşle 355 milyon 474 bin dolardan, 314 milyon 941 bin dolara indi. Madencilik ürünleri ihracatı ise yüzde 7’lik artışla 51 milyon 784 bin dolardan, 55 milyon 226 bin dolara yükseldi. 2016 yılının ikinci yarısında üst üste ihracat artış rekorları kıran Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği, başarılı performansını 2017 yılında da sürdürüyor. Zeytin ve zeytinyağı ihracatı 2017 yılının ikinci ayında yüzde 124’lük ihracat artışıyla 23 milyon 141 bin dolarlık ihracat rakamına ulaştı ve ihracatını en fazla geliştiren birlik oldu. Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği 87 milyon 449 bin dolarlık ihracat rakamıyla şubat ayında en fazla ihracat yapan birlik olurken, Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği 76 milyon 887 bin dolarlık ihracatla zirvenin ortağı oldu.



SU ÜRÜNLERİ ÜÇÜNCÜLÜKTEKİ YERİNİ SAĞLAMLAŞTIRIYOR



İhracatın yıldızlarından Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller Sektörü, 2017 yılı Ocak ayında yükseldiği üçüncülük koltuğundaki yerini Şubat ayında sağlamlaştırdı. Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği şubat ayında ihracatını yüzde 5 geliştirerek 64 milyon 429 bin dolardan 67 milyon 340 bin dolara yükseltti. Ege Tütün İhracatçıları Birliği’nin şubat ayı ihracat rakamı 55 milyon 950 bin dolar olurken, Ege Maden İhracatçıları Birliği ise yüzde 7’lik ihracat artışıyla 55 milyon 226 bin dolarlık ihracata imza attı. Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 51 milyon 733 bin dolarlık ihracat yaparken, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği ihracatı yüzde 4’lük artışla 47 milyon 888 bin dolara çıkardı. Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği şubat ayında 43 milyon 826 bin dolar dövizi Türkiye’ye kazandırırken, Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 22 milyon 822 bin dolarlık ihracat yaptı.



TEKSTİL İHRACATI YÜZDE 15 ARTTI



Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği yüzde 15’lik ihracat artışıyla 2016 yılı Şubat ayında 14 milyon 311 bin dolar olan ihracatını, 2017 yılı Şubat ayında 16 milyon 517 bin dolara getirdi. Ayakkabı sektörünün ihracatıyla dikkatleri üzerine çeken Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği, 2017 yılı Şubat ayında yüzde 16’lık ihracat artışı yakaladı ve 10 milyon 634 bin dolarlık döviz kazandırdı. EİB’den ihracatta AB’nin payı yüzde 52. Şubat ayında Egeli ihracatçıların ihracat yaptığı ülke sayısı ise 166 oldu. Almanya, 95 milyon dolarlık ihracatla ilk sıradaki yerini korurken, ABD’ye 66 milyon dolar, İtalya’ya 60 milyon dolarlık ürün ihracatı gerçekleştirildi. Bu ülkeleri 54 milyon dolarlık ihracatla İngiltere, 47 milyon dolar ile İspanya, 35 milyon dolar dışsatımla Fransa, 34 milyon dolar ile Hollanda, 29 milyon dolarlık döviz geliri ile Irak, 25 milyon dolar ile İran, 19 milyon dolar ile Belçika ve 17 milyon dolar ile Suudi Arabistan izledi.