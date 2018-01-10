Ege'nin ihracat şampiyonlarına ödül

Egeli ihracat şampiyonlarına ödül veren Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Ege’de bir uyanışın olduğunu belirterek, ‘Ege’de bir canlanma ve kıpırdanma var. İzmir’i uyandırmak için İzmir’in önde gelenlerinin öne çıkması lazım. İzmir’in Efeleri ortaya çıksın, Ege uyanıyor’ dedi

Ali Budak-

‘İzmir’in efeleri ortaya çıksın’

Törenin açılışında konuşan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, bu yıl Ege Bölgesi’nin bir uyanış içinde olduğunu belirterek, ‘Ege Bölgesi, Türkiye’den daha iyi performans gösterdi. Türkiye olarak 2016’ya göre yüzde 81 artış sağladık. Ege’de yüzde 100’ün üzerinde artış sağladı. Ege’de bir canlanma ve kıpırdanma var. İnşallah bundan sonra bunun yansımalarını göreceğiz. Birlikte güç vardır, kuvvet vardır. Ayrılıkta fitne vardır. Nasıl ki Ege her şeyin bir merkez olduğu yer ise Türkiye’de Avrupa, Asya ve Afrika’nın olduğu yerde Ege gibi merkezdir. Ünlü bir düşünürün de dediği gibi Ege’de hayat sizi beklemez ama arkanızdan da kovalamaz. Ege’de Ege gibi mutlu ve zengin yaşamalıyız. İzmir’i uyandıracağız. İzmir’i uyandırmak için İzmir’in önde gelenlerinin öne çıkması lazım. İzmir’in Efeleri ortaya çıksın, Ege uyanıyor’ dedi.

Değişen teknolojiyi yakalamalıyız

Dünyada üretim teknolojilerinin değiştiğine vurgu yapan Bakan Zeybekci, şöyle devam etti: Türkiye olarak değişen üretim teknolojilerini yakalamalıyız. Sanayi 4.0 ile otomatik ve otomasyon fabrikaların olduğu ortamda dünyadaki en büyük tehlike artan maliyetlerdir. Maliyetler kaçınılmaz bir şekilde artıyor. Bunların farkındayız. Bunları görerek üretim ile yatırım teşvik sisteminde değişikler getirdik. Biliyorum asgari ücret çok yüksek değil. Ancak dünyada milli gelire oranla asgari ücretin yüksek olduğu ikinci ülkeyiz. Yeni Zelanda’dan sonra ikinci sıradayız. Asgari ücreti artış olarak üç katına yakın arttırdık.

Ege’nin ihracatı 4 kat arttı

İhracatın bir ekonomi meselesi değil memleket meselesi olduğunun altını çizen Zebekci, ‘Bu kadar çok talebi olan bir ülke tasarruf yapamaz. Diğer ülkelere göre biz daha yeni hayatın başında olan bir ülke olarak elimizdeki en önemli enstrümanlardan biri ihracata dayalı büyümedir. Eximbank hariç ihracata desteği 3 katına çıkardık ve bir kat daha çıkartacağız. Ege’nin ihracatı 4 kat arttı’ dedi.

Her ihracatımızla büyük bir amaca hizmet ediyoruz

Bakandan sonra kürsüye çıkan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi de Türkiye’nin küresel ekonomideki başarısının, dinamik ihracatçı ve girişimcilerin başarısına bağlı olduğunu belirterek şunları söyledi: Biz, ne kadar mal satarsak, ülkemizin adını dünyaya ne kadar duyurursak, küresel ticaretten ne kadar pay alırsak ekonomi liginde o kadar başarılıyız. Bu sebeple TİM olarak, çalışma ve etkinliklerimizle, firmalarımızı küresel rekabet ortamına hazırlıyoruz ve sizlerin hikayeleri, diğer firmalar için ilham kaynağı oluyor. Yaptığımız her 1 birim ihracatla büyük bir amaca fayda sağladığımızı biliyoruz.

Ege, Türkiye’ye örnek oldu

Ege Bölgesinin Türkiye’ye örnek bir bölge olduğunu vurgulayan Büyükekşi, ‘Bölgemiz, toplam ihracatımızın yüzde 8’inden fazlasını gerçekleştiriyor. Tarım ve madencilik ürünlerinin yanında özellikle sanayi ürünlerinde, son derece başarılı bir ihracat yapısına sahip. En çok ihracat yapan ilk 10 ilimizin 3’ü Ege Bölgemizden. Bölgemiz ülkemizin gelişmesine ekonomimizin canlanmasına her daim büyük katkılar sağlıyor. Atılım Yılı ilan ettiğimiz 2017’de başarılarını katlayarak artıran firmalarımıza başarılarının devamını diliyorum.

Ege’nin ihracatı yüzde 9.4 arttı

Son olarak kürsüye çıkan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk de Ege Bölgesi ve İzmir’in 2017 yılında 11 milyar 838 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirmeyi başardığını belirterek, ‘2016 yılında 16 milyar 603 milyon dolar olan ihracatımızı yüzde 9.4 arttırmayı başardık. TİM verilerine göre Ege Bölgesi’nin ihracatı Marmara Bölgesi’nden sonra ikinci sırada. İzmir, Manisa ve Denizli geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, 2017 yılında da Türkiye genelinde en fazla ihracat yapılan ilk 10 il arasına girdi. Türkiye İhracatçılar Meclisimiz tarafından açıklanan ilk bin ihracatçı listesinde Ege Bölgemizden 158 firmamız yer aldı. İzmir, 83 firma ile İstanbul’un ardından ikinci il oldu’ ifadelerini kullandı. Ege İhracat çı Birlikleri 2017 yılında en çok ihracat gerçekleştiren firmaları ödüllendirdi. ‘İhracatın Yıldızları Ödül Töreni’, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ’nin katılımlarıyla, Swissotel Grand Efes Oteli’nde gerçekleştirildi. Sektörlerinde ilk üçe giren 56 firmaya ödülleri verildi.Törenin açılışında konuşan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, bu yıl Ege Bölgesi’nin bir uyanış içinde olduğunu belirterek, ‘Ege Bölgesi, Türkiye’den daha iyi performans gösterdi. Türkiye olarak 2016’ya göre yüzde 81 artış sağladık. Ege’de yüzde 100’ün üzerinde artış sağladı. Ege’de bir canlanma ve kıpırdanma var. İnşallah bundan sonra bunun yansımalarını göreceğiz. Birlikte güç vardır, kuvvet vardır. Ayrılıkta fitne vardır. Nasıl ki Ege her şeyin bir merkez olduğu yer ise Türkiye’de Avrupa, Asya ve Afrika’nın olduğu yerde Ege gibi merkezdir. Ünlü bir düşünürün de dediği gibi Ege’de hayat sizi beklemez ama arkanızdan da kovalamaz. Ege’de Ege gibi mutlu ve zengin yaşamalıyız. İzmir’i uyandıracağız. İzmir’i uyandırmak için İzmir’in önde gelenlerinin öne çıkması lazım. İzmir’in Efeleri ortaya çıksın, Ege uyanıyor’ dedi.Dünyada üretim teknolojilerinin değiştiğine vurgu yapan Bakan Zeybekci, şöyle devam etti: Türkiye olarak değişen üretim teknolojilerini yakalamalıyız. Sanayi 4.0 ile otomatik ve otomasyon fabrikaların olduğu ortamda dünyadaki en büyük tehlike artan maliyetlerdir. Maliyetler kaçınılmaz bir şekilde artıyor. Bunların farkındayız. Bunları görerek üretim ile yatırım teşvik sisteminde değişikler getirdik. Biliyorum asgari ücret çok yüksek değil. Ancak dünyada milli gelire oranla asgari ücretin yüksek olduğu ikinci ülkeyiz. Yeni Zelanda’dan sonra ikinci sıradayız. Asgari ücreti artış olarak üç katına yakın arttırdık.İhracatın bir ekonomi meselesi değil memleket meselesi olduğunun altını çizen Zebekci, ‘Bu kadar çok talebi olan bir ülke tasarruf yapamaz. Diğer ülkelere göre biz daha yeni hayatın başında olan bir ülke olarak elimizdeki en önemli enstrümanlardan biri ihracata dayalı büyümedir. Eximbank hariç ihracata desteği 3 katına çıkardık ve bir kat daha çıkartacağız. Ege’nin ihracatı 4 kat arttı’ dedi.Bakandan sonra kürsüye çıkan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi de Türkiye’nin küresel ekonomideki başarısının, dinamik ihracatçı ve girişimcilerin başarısına bağlı olduğunu belirterek şunları söyledi: Biz, ne kadar mal satarsak, ülkemizin adını dünyaya ne kadar duyurursak, küresel ticaretten ne kadar pay alırsak ekonomi liginde o kadar başarılıyız. Bu sebeple TİM olarak, çalışma ve etkinliklerimizle, firmalarımızı küresel rekabet ortamına hazırlıyoruz ve sizlerin hikayeleri, diğer firmalar için ilham kaynağı oluyor. Yaptığımız her 1 birim ihracatla büyük bir amaca fayda sağladığımızı biliyoruz.Ege Bölgesinin Türkiye’ye örnek bir bölge olduğunu vurgulayan Büyükekşi, ‘Bölgemiz, toplam ihracatımızın yüzde 8’inden fazlasını gerçekleştiriyor. Tarım ve madencilik ürünlerinin yanında özellikle sanayi ürünlerinde, son derece başarılı bir ihracat yapısına sahip. En çok ihracat yapan ilk 10 ilimizin 3’ü Ege Bölgemizden. Bölgemiz ülkemizin gelişmesine ekonomimizin canlanmasına her daim büyük katkılar sağlıyor. Atılım Yılı ilan ettiğimiz 2017’de başarılarını katlayarak artıran firmalarımıza başarılarının devamını diliyorum.Son olarak kürsüye çıkan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk de Ege Bölgesi ve İzmir’in 2017 yılında 11 milyar 838 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirmeyi başardığını belirterek, ‘2016 yılında 16 milyar 603 milyon dolar olan ihracatımızı yüzde 9.4 arttırmayı başardık. TİM verilerine göre Ege Bölgesi’nin ihracatı Marmara Bölgesi’nden sonra ikinci sırada. İzmir, Manisa ve Denizli geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, 2017 yılında da Türkiye genelinde en fazla ihracat yapılan ilk 10 il arasına girdi. Türkiye İhracatçılar Meclisimiz tarafından açıklanan ilk bin ihracatçı listesinde Ege Bölgemizden 158 firmamız yer aldı. İzmir, 83 firma ile İstanbul’un ardından ikinci il oldu’ ifadelerini kullandı.