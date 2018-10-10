Ege pamuğunda rekolte beklentisi 188,6 bin ton

Ege Bölgesi'nde yeni pamuk üretim sezonunda 188 bin 589 ton rekolte bekleniyor. İTB Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Uçak, üreticilerin pamuğa dönüş yapmalarının sevindirici olduğunu ifade etti

İzmir Ticaret Borsasında (İTB) düzenlenen basın toplantısında İTB, Ege İhracatçı Birlikleri, Söke Ticaret Borsası, Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü ve Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi yetkilileri tarafından yapılan arazi verim çalışmalarının ardından ortaya çıkan 2018-2019 sezonu pamuk rekoltesi sonuçları açıklandı. Buna göre, Ege Bölgesi'nde pamukta 188 bin 589 ton rekolte bekleniyor.

İTB Meclis Başkanı Barış Kocagöz, sanayileşmenin lokomotifi olan tekstil ve konfeksiyonun, dış ticaretin de bel kemiği olduğunu söyledi. Tekstilin ham maddesi pamuğun üretiminde son yıllarda artış yaşandığına işaret eden Kocagöz, "Bu gelişmede ilgili bakanlıklarımızın ve sektör temsilcilerinin önemli katkısı oldu. Bu yıl da ekim alanlarında önemli artış yaşadık. Ancak iklim koşullarının etkisi ile tarla verimleri geçen senenin altında kaldı. Eğer verim miktarları beklediğimiz gibi olsaydı yüksek bir üretim artışı bizleri bekliyordu" dedi.

Çırçırda teknoloji eski

İTB Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Uçak da 2018 bütçesinden 1,5 milyar lira prim desteğinin verildiğini anımsatarak, üreticilerin pamuğa dönüş yapmalarının sevindirici olduğunu ifade etti.

Pamuk sektörünün sorunlarına dikkati çeken Uçak, "Türk pamuk sektörünün en önemli problemlerinden biri de çırçır fabrikalarının rehabilitasyonu. Kısmen çırçır fabrikalarının teknoloji eksikliği, kısmen de pamuğun işlenmesi aşamasındaki yanlış uygulamalar sebebiyle renk ve kalite kaybı yaşanmaktadır. Bu nedenle çırçır fabrikalarının çalışması konusunda bir standart oluşturulmalıdır. Yasak olmasına rağmen hala devam eden gece toplamalarının önüne geçmek için sıkı denetimler yapılmalıdır. Bu sorunlar aslında üstesinden kolaylıkla gelinebilir sorunlar" diye konuştu.

1 milyon ton yakalanamıyor

Ülke genelinde ekim alanlarındaki artışa karşın olumsuz hava şartları nedeniyle ortalama kütlü verim miktarının bir miktar gerilediğini belirten Uçak, şunları kaydetti: "Sezon başında ekim alanlarındaki artışın etkisi ile ülkemizde 1 milyon ton seviyelerinde pamuk üretimi gerçekleşeceğini tahmin ediyorduk. Ancak bu üretimi yakalayamayacağımız, hasadın başlaması ile ortaya çıktı. Bir önceki sezona göre bölgemizde pamuk ekim alanlarının yüzde 9 artarak 120 bin 189 hektara yükseleceği tahmin edilmiştir. Ortalama kütlü veriminin dekara 4 bin 129 kilogram olması beklenmektedir. Buna göre kütlü üretimin 496 bin 287 ton olacağı tahmin edilmektedir. Yeni sezonda çırçır randıman oranının yüzde 38 olacağı ve bu randıman oranı ile 188 bin 589 ton mahlıç pamuk üretileceği tahmin edilmekte."

Uçak, yanlış hasat teknikleri nedeniyle yüzde 3 kayıp yaşandığına işaret ederek, üreticilerin bu hususa dikkat etmesi gerektiğini sözlerine ekledi. n Şefika Bal

Özel gübreyle verim yükseldi

GÜBRETAŞ Genel Müdür Yardımcısı Metin Özyürek, pamuğa özel geliştirdikleri taban gübresinin uygulandığı tarlalarda diğer tarlalara göre yüzde 30'un üzerinde verim artışı elde ettiklerini söyledi. Söke'de GÜBRETAŞ tarafından geliştirilen pamuğa özel taban gübresi '13.24.12'nin uygulandığı çiftçi Mustafa Ali Öz'ün tarlasında 'Tarla Günü' etkinliği gerçekleştirildi. Özyürek, 16 dekarlık alanda mart ayından itibaren özel taban gübresi uygulandığını, alınan ilk sonuçların memnuniyet verici olduğunu kaydetti.

Umut verici

Aydın bölgesinde iklimsel koşulların etkisiyle verimde düşüşler beklenmesine rağmen GÜBRETAŞ'ın deneme ekimi yaptığı arazide rekor verime ulaşıldığını aktaran Özyürek, yapılan son ölçümlere göre dekar başına 600 kilogram üzerinde kütlü pamuk veriminin beklendiği deneme arazisinde Türkiye ve bölge ortalamasının en az yüzde 30 üzerinde verime ulaşıldığını ifade etti.

Özyürek, şunları kaydetti: "Söke'de pamuk için uygulanan bitki besleme programıyla toprak yapısı bozuk olmasına rağmen bölge ortalamasının en az yüzde 30 üzerinde verim elde ettik. Bu yıl diğer bölgelerde yaptığımız çalışmalarda da başarılı sonuçlara ulaşmıştık. Geçtiğimiz aylardaki hasatlarda fındıkta Türkiye ortalamasının yaklaşık 4 katı ve çeltikte yüzde 20 fazlası verimlere ulaştık. Yaklaşık aynı emek ve hatta daha az girdi maliyetiyle daha kaliteli ve verimli tarımsal üretim elde edilmesi sayesinde üreticilerimizin kazançları da yükselmiş oluyor. Bu ülke tarımı açısından umut verici."

Çiftçi Öz ise geçen yıl buğday ve pamuk ekimi yapılan arazide istedikleri verimi alamadıklarını belirterek GÜBRETAŞ'tan gelen ziraat mühendislerinin verdiği programa uygun şekilde gübreleme yaparak verimi artırdıklarını, randımanın da aynı şekilde yüksek olmasını beklediklerini dile getirdi.