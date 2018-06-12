Ege'ye destek yüzde 29 artıyor

Ege Genç İşadamları Derneği’ne konuşmacı olarak katılan Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, Ege’ye toplam 1,7 milyar dolar destek sağladıklarını belirterek, “Ege’ye desteğimizi yüzde 29 arttırdık. 2018’de ise Türkiye ihracatının yüzde 27’sinde Türk Eximbank’ın imzası olacak” dedi

Burcu Özkan-Ege Genç İşadamları Derneği (EGİAD), Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırımı İzmir’de konuk etti. TÜİK verilerine göre İzmir’in 2017 yılı ihracatının bir önceki yıla göre yüzde 11,1 arttığını söyleyen EGİAD yönetim kurulu başkanı Aydın Buğra İlter, “Gümrüklerde ki ihracat verilerine göre İzmir, 2017 yılında 19,5 milyar dolar ihracat gerçekleştirmiştir. Bu doğrultuda İzmir’in, Türkiye ihracatına katkısı yüzde 12,4 oranında gerçekleşmiştir. İzmir’in çok sektörlü üretim yapısının yanında, katma değeri yüksek ürün üreten, markalaşmış ve tasarım ürün ihracatı gerçekleştirebilen bir şehir haline gelebilmesini arzulamaktayız. Bu hedefi Üniversite sanayi işbirliği çalışmaları ile bilimsel potansiyelin ekonomik değere dönüştürülmesi ve İzmir’deki firmaları Ar-Ge, inovasyon çalışmalarına yönlendirerek gerçekleştirebiliriz” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin en düşük maliyetli kredisi: Reeskont Kredileridir

Küresel gelişmelerin ihracat finansman alanını öncelikli kıldığını ifade eden Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, “Küresel dünyada para olmadan çark dönmüyor. Dolayısıyla finansman ve fonlama ihracatın özünü oluşturuyor. Biz bu anlamda 3 boyutlu çalışma yürütüyoruz. Birinci boyutu yakın ve reel çalışma, ikinci boyutu kendimizi geliştirmek, organizasyonumuzu genişletmek – büyütmek ama bunları yaparken de maliyeti arttırmamak. Üçüncü ve son olarak tabiki finansman için fon kaynağı sağlanması. Tüm bu çalışmaları yaparken kullandığımız 3 ana kaynağımız bulunuyor. Bunlar; Kendi iç kaynağımız, Reeskont kredi kaynağımız ve marka kredileridir. Bizler 3 kaynak ile çalışmalarımızı sağlıyoruz.Burada Reeskont kredileri son derece önemlidir. Türk bankacılığının toplam 20 milyr dolar reeskont kredi kullanılablr limiti var. Bunun 17 milyar doları türk eximbanka ait. Türkiye’nin en düşük maliyetli en uygun kredi sistemidir reeskont kredisi. Türkiye’de sektörlerin başka kredi kullanması akıl karı değil. Reskont kredi oldukça karlıdır bu konuda” dedi.

Ege’de işleri 3 katı artırdık

Ege’ye toplam 1,7 milyar dolar destek sağladıklarını belirten Yıldırım, İzmir’deki bölgemiz Türk Eximbank’ın yaptığı işlerin 3’te birini yapıyordu. İşleri 3 katı artırdık. Ege Bölgesi’ne toplam 1,7 milyar dolar destek sağladık. Egede toplam ihracatın yaklaşık yüzde 30’una finansman sağladık. 5 bin 540 firmanın bin 211’i müşterimiz. Geçtiğimiz yıl nisana göre yüzde 21,4 artırdık Türkiye genelinde. Ege’de yüzde 29 olarak artırdık tüm desteğimizi. Kabaca bin 500 ihracatçı ile çalışıyoruz ama sürekli ihracat yapanlar değil. Bölgemizde bulunan 2 bin civarındaki firmanın 3’te 2’si ile çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

2018’de Türkiye ihracatında Türk Eximbank imzası olacak

Türk Eximbank olarak kredi büyüklüğünde 9’uncu, aktif büyüklükte ise 10-11’inci sıralarda olduklarını ifade eden Yıldırım, “2018 yılında ihracata 46 milyar dolar destek vermeyi hedefliyoruz. Türkiye’deki ihracat kredilerinde yüzde 45’i bizden kullanılıyor. Dünyadaki Eximbanklara göre biz birden fazla iş yapıyoruz. İhracat sigortası yapıyoruz, garanti veriyoruz, 29 farklı programla finansman sağlıyoruz, yurt içi krediler, alacak sigortası, uluslararası sigortalar gibi işlemler yapıyoruz. Eximbank olarak kar amaçlı çalışmıyoruz. Enflasyona göre öz kaynağımızı yitirmemek bizim için hedeftir. Döviz kredilerimizde faiz oranımız yüzde 1,4. Ticari Bankalara göre düşük. 2018’in ilk 4 ayında Türk Eximbank’ın toplam desteğinin yüzde 21,4 oranında arttığını belirten Yıldırım, 2018’de Türkiye ihracatının yüzde 27’sinde Türk Eximbank imzası olacak” dedi.

KOBİ’lere pozitif ayrımcılık

11 ilde ve İstanbul’da merkezi olmak üzere 12 Türk Eximbank Şubelerinin olduğunu belirten Yıldırım, “İlk defa reel sektörün içerisinde bir irtibat bürosunu Kemalpaşa’da açtık. 10 adet irtibat büromuz var. İhracatta ilk 20’de yer alan illerde, sadece Sakarya hariç, ya şubemiz ya irtibat büromuz var turizme de orta ve uzun vadeli bir kaynak ayırıyoruz diğer bankalar gibi teminat mektubu olmadan da kredi kullandırıyoruz geçtiğimiz haziran ayından bu yana. Bugün itibari ile 9 bin şirketi geçtik ve son bir yıldır teminat mektubu almadan yüzde 10 şirkete kredi kullandırabildik. KOBİ’lere daha fazla pozitif ayrımcılık yapmaya devam edeceğiz. Bir de önceki hafta geçtiğimiz yıllarda önceki haftaya kadar ihracatçılara TL olarak veriyoruz. Reeskont hariç kendi kaynağımızdan kullandırdığımız kredileri istenilen para birimi olarak kullandırabiliyoruz. OECD ülkelerine mal satma imkanı veriyoruz” diye konuştu.

Toplantı, Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan yıldırımın dinleyicilerin sorularını yanıtlamasıyla son buldu.