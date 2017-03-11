Egeli ayakkabıcının hedefi Ortadoğu pazarı

Egeli ayakkabı ihracat çıları Dubai yolcusu. Ayakkabı sektörü, 2016 yılında ihracatta yakaladığı başarıyı 2017 yılında da sürdürmek için kolları sıvadı.

Ege'den deri ihracatı 41 milyon doları aştı

Ayakkabı ihracatında Irak ilk sırada

9 firma katılıyor

2016 yılında Türkiye'nin deri ve deri mamulleri ihracatının yüzde 51'ini tek başına gerçekleştirerek ülkemize 708 milyon dolar döviz kazandıran ayakkabı ihracatçıları, ihracatta yakaladıkları başarıyı sürekli kılmak için 12-15 Mart 2017 tarihleri arasında Ortadoğu'nun cazibe merkezi Dubai'ye yönelik "Ayakkabı Sektörel Ticaret Heyeti" düzenliyor.Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği organizasyonunda düzenlenecek olan "Ayakkabı Sektörel Ticaret Heyeti"ne 9 ayakkabı ihracatçısı firma katılıyor.Türk ayakkabı sektörünün ihracatında; Irak ve Suudi Arabistan başta olmak üzere Ortadoğu ülkelerinin en büyük ihraç pazarları arasında yer aldığını belirten Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Erkan Zandar, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki pazar paylarının ise potansiyelin altında olduğunu BAE'ye ihracatlarını arttırmak için harekete geçtiklerini kaydetti."Birleşik Arap Emirlikleri pazarı, geçmiş yıllarda Ege Bölgesi başta olmak üzere tüm Türk ayakkabı ihracatçılarının dominant olduğu bir pazardı" diyen Zandar, "Tekrar bu potansiyeli yaratmak için bu organizasyonu devamlı hale getirmeyi hedefliyoruz" dedi.Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin 2016 yılındaki ihracat rakamının 119 milyon 221 bin dolar olarak kayıtlara geçtiği bilgisini paylaşan Zandar, "Ayakkabı sektörü olarak, 2016 yılında Ege Bölgesi’nin ihracatına 41 milyon 148 bin dolarlık katkı sağladık. Son 11 yılda EDDMİB üyelerinin ihracatında ayakkabının payı yüzde16'dan yüzde 35'e çıktı ve deri konfeksiyon ürünleri ihracatını geçerek deri ve deri mamulleri ihracatında birinci sektör konumuna yükseldi. Amacımız, bu konumumuzu güçlendirmek" diye konuştu.Türkiye’nin ayakkabı ihracatında 2016 yılında ilk sırayı 81 milyon 293 bin dolarlık tutarla Irak alırken, Almanya 44 milyon 143 bin dolarlık Türk ayakkabısı tercih etti. Suudi Arabistan ise 37 milyon 87 bin dolarlık ayakkabı ihracatı ile üçüncü sırada yer aldı.2016 yılında Türk Ayakkabı Sektörü’nün ihracatını en fazla arttırdığı ülkelerin başında ise İran geldi. İran’a ayakkabı ihracatımız 2015 yılında 11 milyon 307 bin dolar iken, 2016 yılında yüzde 171.5’luk rekor artışla 30 milyon 702 bin dolara tırmandı.Ege Bölgesi’nden yapılan ayakkabı ihracatında Almanya 6 milyon 579 bin dolarla birinci olurken, İngiltere 3 milyon 671 bin dolarla ikinci, İtalya ise 3 milyon 167 bin dolarlık tutarla üçüncü sırada yer aldı. Ege Bölgesi’nden 2016 yılında Birleşik Arap Emirlikleri'ne 249 bin dolarlık ayakkabı ihracatı yapıldı. Ege Bölgesi'nde ayakkabı ihraç edilen ülke sayısı ise 84 oldu.Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği organizasyonunda düzenlenen "Ayakkabı Sektörel Ticaret Heyeti"ne şu firmalar katılıyor; "FERUDUN KUNDURA SAN.TİC., TOPBAŞ AYAKKABI YAN SAN., DAF AYAKKABICILIK DERİ ÜRÜN, AURA LTD.ŞTİ, ŞATO AYAKKABI VE DERİ SANAYİ, ZANDAR DIŞ TİCARET LTD, ZANDAR AYAKKABI TEKS TURİZM, ÖZARPA AYAKKABICILIK SAN. ve TOPBAŞ KUNDURA SAN.TİC."