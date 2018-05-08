Egeli giyimciler, 5’inci kez tedarikçilerle buluştu

Ege Giyim Sanayiciler Derneği (EGSD) tarafından düzenlenen, Ege Tekstil ve Konfeksiyon Tedarikçileri Buluşması bu yıl beşinci kez yapıldı. 32 firmanın katıldığı ve gün boyu süren buluşmada, hazır giyim üreticileri ile tedarikçi firmalar bir araya gelerek iş bağlantıları gerçekleştirdi

Ali Budak-Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) tarafından 5. kez yapılan ‘Ege Tekstil ve Konfeksiyon Tedarikçileri Buluşması’ İzmir Hilton Oteli’nde gerçekleştirildi. 32 firmanın katıldığı ve gün boyu süren buluşmada, hazır giyim üreticileri ile tedarikçi firmalar bir araya gelerek iş bağlantıları gerçekleştirdi.



Defile ilk kez olacak



Bir otelde düzenlenen buluşmanın açılışında konuşan EGSD Başkanı Atınç Abay, 5 yıl önce dernek üyelerinin bir araya gelmesi için bu etkinliği başlattıklarını söyledi. Geçen yıl düzenlenen etkinliğe 300'ün üzerinde ziyaretçinin geldiğini anımsatan Abay, ‘Bu yıl bu rakamın üstüne biraz çıkacağız diye tahmin ediyorum. Bu yıl ilk defa fuaye alanında bir defile gerçekleştirilecek. Bunu bir farkındalık yaratmak için gerçekleştirdik. İnşallah ihracatımız artarken iç piyasada da satışlarımız artar. Benden önceki başkanımız Mukadder Özden zamanında ilki yapılan bu etkinliğin faydasını görünce biz de aynı şekilde üstüne koyarak ve geliştirerek bu yararlı buluşmayı devam ettirdik. Bu sene farklı olarak bir de defile organizasyonumuz var. Fuaye alanında Black Spade markasının düzenleyeceği SS 2018 Beachwear& Homewear Show defilesi yapılacak. Umuyorum katılımcılar bu buluşmanın faydasını göreceklerdir. Bu etkinlikte bize büyük destek veren Ege İhracatçı Birlikleri’ne de katkılarından dolayı teşekkür ediyorum’ diye konuştu.

Ege Tekstil ve Konfeksiyon Tedarikçileri Buluşması'na aksesuar, dantel, nakış, organik kumaş, lazer kesim ve yedek parça gibi çok sayıda ürün grupları üzerine çalışan toplam 32 firma katılıyor. Geçen yıl 300 ziyaretçi sayısına ulaşan etkinlik bu sene 500’e yakın ziyaretçiyi ağırladı.