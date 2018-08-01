Egeli ihracatçılardan güç birliği

Egeli ihracatçılar ilk ortak yönetim kurulu toplantısında buluştu. Türkiye’de ihracatın başladığı yer olan Ege İhracatçı Birlikleri, Türkiye ihracatına sağladığı yıllık 13 milyar dolarlık katkıyı arttırmak için güç birliğine gitme kararı aldı ve bundan hareketler EİB çatısı altındaki 12 ihracatçı birliği yönetim kurulları ilk kez bir araya geldi

Ali Budak- Ege İhracatçı Birlikleri’nde (EİB) Nisan ayında yapılan genel kurullar sonrasında oluşan 2018-22 dönemi Başkanlar Kurulu, EİB çatısı altındaki 12 ihracatçı birliğinin yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla, iki ayda bir “Yönetim Kurulları Ortak Toplantısı” düzenleme kararı aldı. Ege İhracatçı Birlikleri Meclis Toplantısı niteliğindeki “Yönetim Kurulları Ortak Toplantısı”nın ilki, EİB Konferans Salonunda yapıldı.

Toplantılar periyodik olarak devam edecek

EİB Yönetim Kurulları Ortak Toplantısında konuşan EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, EİB Yönetim Kurulu üyelerinin görüşlerinin hayat bulacağı, “Yönetim Kurulları Ortak Toplantısı”nın ilk kez düzenlendiğini bundan sonraki süreçte periyodik hale geleceğini kaydetti. Eskinazi, “Yeni dönemde böyle bir yenilik yapıp, oda ve borsalarda olduğu gibi düzenli olarak bir araya gelelim istedik. Hem neler yapıyoruz, neler yapacağız sizleri bilgilendirelim, hem de ülkemizde ve dünyada yaşanan gelişmeleri beraber değerlendirelim diye düşündük. Bundan sonraki ilk toplantımıza TİM Başkanımız Sayın İsmail Gülle’yi davet edip, sizlerle buluşturacağız. Sorunlarımızı, dileklerimizi burada birinci ağızdan aktaracağız kendisine. O da burada olmaktan mutluluk duyacaktır” diye konuştu.

“Projelerimiz, son sürat devam ediyor”

EİB’nin yürüttüğü Turquality, URGE ve EİB Dış Ticaret Üniversitesi projeleri hakkında da bilgi veren Eskinazi, şöyle devam etti: 3 yıldır Japonya ve Güney Kore pazarlarında Türk gıda ürünlerinin tanıtımı amacıyla yürüttüğümüz bir Turquality projemiz var. Bu kapsamda, her iki ülkede, oranın meşhur aşçıları tarafından bizim ürünlerimizin yerel tatlarla yoğrulduğu pişirme etkinlikleri düzenliyor, bunlara ünlü yemek yazarlarını, bloggerları davet edip, farkındalık yaratıyoruz. Şimdi bunu, dünyanın en büyük gıda ithalatçısı ABD’ye taşımak amacıyla harekete geçtik ve Türk gıda ürünlerinin ABD pazarında tanıtılmasına yönelik Turquality projemizi Bakanlığa sunduk. Arkadaşlar geçen hafta bakanlıkta sunumunu yaptılar ve bakanlık yetkilileri tarafından büyük beğeniyle karşılandı.

“URGE projelerini daha da artıracağız”

Sürdürdükleri URGE projelerine de değinen Eskinazi, “Halihazırda doğaltaş, yaş meyve ve hazır giyim sektörlerinde başarıyla yürütmekte olduğumuz URGE projelerine ek olarak, kuru meyve sektörümüz için de bakanlıktan onayımızı aldık. Önümüzdeki dönemde mobilya ve teknik tekstillerle ilgili firmalarımızı içeren URGE projelerimizi de başlatacağız” diye konuştu.

EİB’den, Tarım OSB’ye 2 üye

Eskinazi, ilk göreve geldiği zaman ortaya koyduğu EİB Dış Ticaret Üniversitesi Projesi’nin ihracat dünyasında çok benimsendiğini ve sahiplenildiğini, ilerleyen süreçte İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir Ticaret Odası ve Ege Bölgesi Sanayi Odası ile yaptıkları görüşmelerde EİB Dış Ticaret Üniversitesi’ni zenginleştirecek önerilerin gündeme geldiğini, kısa süre içinde EİB Dış Ticaret Üniversitesi ile ilgili adımları atacaklarını kaydetti. Eskinazi, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve İzmir Ticaret Borsası ile işbirliğinde Tarım Organize Sanayi Bölgesi'ni hayata geçirmek için var güçleriyle çalıştıklarını, Tarım OSB’de EİB adına Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak ve Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı M. Kadri Gündeş’in müteşebbis heyette görev alacağını da sözlerine ekledi.

3 ayda 5 üretici toplantısı yaptık

Göreve geldiklerinde ‘ben değil biz’ felsefesini benimsediklerini söyleyen Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, geldikten sonra geçen 3 aylık dönemde üreticilerin ayağına kadar gittiklerini belirterek, “Kemalpaşa, Alaşehir, Selçuk, Ödemiş, Ortaca’da üretici, tüccar ve ihracatçılarla periyodik toplantılar yaptık. Bundan sonraki süreçte de her 2 ayda bir bu toplantıları sürdüreceğiz. Toplantılar sayesinde büyük gözüken sorunları küçük dokunuşlarla çözüme kavuşturuyoruz. Zaten üyelerimiz de bizlerden icraat bekliyor ve bu kapsamda da gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Konuşmalara başlamadan önce kürsüye gelen İzmir Ticaret Borsası (İTB) Genel Sekreteri Elçin Güdücü de, İTB'nin Elektronik Pazaryeri E-Commodity Bazaar portalı hakkında sunum yaptı.