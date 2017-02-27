Egeli ihracatçının en büyük pazarı Almanya

Ege İhracat çı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk, bölge ihracat ında Almanya'nın ilk sırada yer almaya devam ettiğini belirtti.

Ünlütürk, yaptığı açıklamada, geçen yıl ülke genelinden Almanya'ya 14 milyar dolarlık ihracat yapılırken EİB üyelerinin buna 1 milyar 272 milyon dolarlık katkı sağladığını ifade etti.Bölgeden Almanya'ya yapılan ihracatın Afrika, Amerika ve Asya kıtalarına yapılan ihracatlardan fazla olduğuna işaret eden Ünlütürk, üyelerinin Almanya ile olan ticari ilişkilerinin artması için "Almanya Danışma Günleri" ve "Almanya Satınalma Günleri" düzenlemeye başladıklarını bildirdi.Ünlütürk, şunları kaydetti:"EİB üyelerinin 2016 yılında gerçekleştirdiği ihracatta 26 ana sektörden 9 tanesinde Almanya birinci ülke oldu. Almanya, 5 sektörde ikinci büyük ihraç pazarı olurken 2 sektörde üçüncü sırada yer aldı. Diğer sektörlerde de hep ön sıralarda yer alıyor."Açıklamada Ege Bölgesi'nden Almanya'ya ihracatta hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe 288 milyon dolar, gıda ürünlerinde de 155 milyon dolarlık ihracatın yapıldığı belirtildi.