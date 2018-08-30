Egeli ihracatçının zeytin ve zeytinyağı hedefi 400 milyon dolar

Türkiye’nin 2017/18 sezonu zeytinyağı rekoltesi 264 bin ton, sofralık zeytin rekoltesinin ise 450 bin ton olarak tahmin edildiğini belirten EZZİB Yönetim Kurulu Başkanı Davut Er, “Zeytin ve zeytinyağında sezon sonu itibariyle ihracatın 400 milyon doları aşacağını ve son 4 sezondaki en yüksek ihracat rakamına ulaşacağımızı öngörüyoruz” dedi

Ali Budak- Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği (EZZİB) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Er, düzenlediği basın toplantısı ile yaklaştığımız 2017/2018 zeytin ve zeytinyağı sezonuyla bazı güncel gelişmeleri değerlendirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK) tarafından gerçekleştirilen rekolte tahmin çalışmaları sonuçlarına göre Türkiye’nin 2017/18 sezonu zeytinyağı rekoltesi 280 bin ton olarak tahmin edildiğini, ancak sonradan 264 bin ton olarak revize edildiğini ifade eden EZZİB Yönetim Kurulu Başkanı Davut Er, “Sofralık zeytin rekoltesi ise 450 bin ton düzeylerinde tahmin edildi. Önümüzdeki sezona ilişkin olarak şu anda bir varsayımda bulunmak mümkün görünmüyor. UZZK ve Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri tarafından Eylül ayında bir çalışma yapılacak. Ülkemizde kişi başına zeytinyağı tüketimi 2 litrenin altında, yani toplam tüketim 130-140 bin ton düzeylerinde, ama hedefimiz kişi başı tüketimi 5 litre seviyelerine çıkarılması” dedi.

Zeytinyağında hedef 80 bin ton ihracat

Sezon başında Türkiye’deki ve rakip ülkelerdeki üretim ve tüketim durumu ile piyasa gelişmelerini gözlemlediklerini ve 2017/18 zeytinyağı ihracatımızı 80 bin ton olarak öngördüklerini belirten Er, şöyle devam etti: Dünyadaki genel zeytinyağı fiyatlarının bir miktar düşmesi zeytinyağının ihracatı da duraklattı. 27 Ağustos 2018 itibariyle yani, sezonunun bitimine 2 ay kala, yaklaşık 10 aylık zeytinyağı ihracatımız 56 bin 200 tona karşılık 225 milyon dolar düzeyinde. Önümüzdeki iki ayda döviz kurlarının pozitif katkısı ile birlikte, tam sezon ihracat miktarımızın 65-70 bin ton düzeylerine ulaşmasını bekliyoruz. Sofralık zeytin ihracatımız ise, yine 27 Ağustos 2018 tarihi itibariyle 60 bin 355 tona karşılık 116 milyon dolar düzeyinde. Önümüzdeki 1 aylık dönem sonunda bu rakamın 65-70 bin ton düzeyine ulaşmasını bekliyoruz.

“İhracatta bir önceki yılı geçtik”

Sezon sonu itibariyle sadece bu iki ana ürün grubundaki ihracatın 400 milyon doları aşarak, son 4 sezondaki en yüksek ihracat rakamına ulaşacağını öngördüklerini söyleyen Er, “Geçtiğimiz 2016/17 zeytin ve zeytinyağı ihracat sezonunda zeytinyağında 44 bin 457 ton ürün karşılığında 174,2 milyon dolar döviz geliri, sofralık zeytinde ise 58 bin 312 ton ürün karşılığında 110,5 milyon dolar döviz geliri elde etmiştik. Zeytinyağında bu sezonun ilk 10 aylık döneminde, sofralık zeytinde ise ilk 11 aylık döneminde gelir olarak geçtiğimiz sezonun tamamındaki ihracat gelirlerini aşmış durumdayız” dedi.

Ambalajlı zeytinyağı ihracatında yüzde yüz artış

Ambalajlı zeytinyağında ihracatın miktar olarak yaklaşık iki katına çıktığını müjdeleyen Er, sözlerini şöyle sürdürdü: Geçtiğimiz sezon 9 bin 542 ton olan ambalajlı zeytinyağımızda bu sezon 18 bin 126 tona yükselttik. Bu da toplam zeytinyağı ihracatı içindeki payının yüzde 25’ten yüzde 32’ye yükselmesini sağladı. Bunun yanında döviz kurlarındaki değişimlerin pozitif katkısı ile birlikte ambalajlı zeytinyağı ihracatımızdaki artışın önümüzdeki dönemde de artarak devam edeceğine inanıyoruz. Öncelikli hedefimiz, Türkiye’de 500 bin üretici ailenin geçim kaynağı olan, 41 ilimizde üretilen zeytin ve zeytinyağımızın ambalajlı olarak ihracatının daha da artırılması. Önümüzdeki sezondan itibaren, ambalajlı zeytinyağı ihracatımızı 25 hatta 30 bin ton seviyelerine çıkarmayı hedefliyoruz.

“Üreticilere verilen destekler en az 2 katına çıkarılmalı”

Devletimizce zeytin ve zeytinyağı ihracatına sağlanan desteklerin iki katına çıkartılması gerektiğini de belirten Er, “Zeytin üreticimize 50 kuruş, zeytinyağı üreticimize 2.5 TL prim verilir ve böylece üretim maliyetlerindeki dezavantajlar ortadan kaldırılırsa rekolte artışı ile birlikte kutulu zeytinyağı ihracatımız da artacak, bu sayede üreticimiz emeğinin karşılığını alacak. Ülkemizin markalı ve ambalajlı ihracatının sürekliliği için öncelikle rekabetçi fiyattan sürdürülebilir hammadde arzı gerekli” şeklinde konuştu. Ülkeler itibariyle zeytinyağı ihracatımıza baktığımızda, ABD’ye 21 bin tonun üzerinde ihracatın gerçekleştiği bilgisini veren Er, ABD’nin toplam zeytinyağı ihracatı içindeki payının yüzde 30 olduğunu söyledi.