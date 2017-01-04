Ege'nin ihracatı yüzde 1 de olsa arttı!

Ege'nin ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1'lik de olsa bir artış gösterdi

Ege İhracatçı Birlikleri, ihracat oranlarıyla ilgili bir açıklama yaptı. 2016 Aralık ayında 923 milyon 270 bin 290 dolar ihracat yapıldığının belirtildiği açıklamada, ihracatın geçen senenin aynı ayına göre yüzde 1'lik bir artış gösterdiği belirtildi.



Ege'nin 2016 yılında yaptığı toplam ihracat rakamının ise 10 milyar 908 milyon 753 bin dolar olduğu açıklandı. 2016 yılı ihracatı ise 2015 yılı ihracatına oranla yüzde 4'lük bir artış gösterdi.



Ege'de ihracatta bir numarayı ise sanayi ürünleri aldı. Bu dönem 5 milyar 748 milyon 607 bin dolarlık sanayi ürünü ihracatı gerçekleşti. Tarım ürünleri ihracatı ise yüzde 9 oranında bir artış gösterdi ve 4 milyar 397 milyon dolar oldu. Madencilikte ihracat ise düştü. Yüzde 13'lük bir düşüş gösteren madencilik ihracatı 762 milyon 511 bin dolara kadar geriledi.



Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde bulunan 12 ihracatçı birliğinde 9 tanesi 2016 yılında ihracatını artırdı, ancak 3 üyesi ise 2015 ihracatı performansının gerisinde kaldı.



Ege İhracatçı Birlikleri bünyesindeki Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, bu sene de zirvedeydi. Konfeksiyoncular en fazla ihracat yapan birlik olarak kayda geçti.



Hububat, bakliyat ihracatında rekor artış görülürken, tütün ihracatı da yüzde 11'lik bir artışla 992 milyon 184 bin dolara çıktı.



Demir, metal ihracatında ise yüzde 5'lik bir düşüş yaşandı.



Su ürünleri ve hayvansal mamüller ihracatı ise 2016 yılını başarılı bir şekilde kapattı. Bu ürünlerde ihracat yüzde 7 oranında arttı.



Yaş meyve sebze ve mamullerde de ihracat yüzde 18 artarken, zeytinyağı ihracatı ise yüzde 120'lik bir artış gösterdi.





HEDEFİ TUTURDUK



Konuyla ilgili açıklama yapan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk, Türkiye'de yaşanan onca olumsuzluğa ve ekonomik durgunluğa rağmen 2016 hedefini tutturmalarının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.



2017 yılına umutla girdiklerini belirten Ünlütürk, ancak bu yılın gri bir yıl olduğunu ve 2016 yılı rakamlarına ulaşmanın bile başarılı olarak kabul edileceğini söyledi.