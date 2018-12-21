EGİAD: Dünya markaları İzmir'e gelecek

Ege Genç İş Adamları Derneği'nde (EGİAD) Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve 15. dönem başkan adayı Mustafa Aslan, 'EGİAD Marka' projesiyle dünya markalarını İzmir'e getirmeyi hedeflediklerini söyledi

Ege Genç İş Adamları Derneği'nde (EGİAD) Ocak ayında yapılacak seçimlere hazırlanan EGİAD30 Çalışma Grubu dördüncü bölgesel toplantısını Bornova'da gerçekleştirdi. Çok sayıda EGİAD üyesinin katıldığı toplantıda konuşan Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve 15. dönem başkan adayı Mustafa Aslan, 'EGİAD Marka' projesiyle dünya markalarını İzmir'e getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Aslan, çok sayıda üyenin katıldığı toplantıda 'EGİAD Marka' projesi ile ilgili bilgiler verdi. Markanın, işletmeyi ya da bir ürün ve hizmeti temsil eden bir kimlik ve kişilik olduğunu dile getiren Aslan, “Dünyada ve Türkiye’de markaların yürüttüğü stratejik yaklaşımlar ve bu amaçla gerçekleştirdikleri iletişim faaliyetleri giderek önem kazandığı için yeni dönemde markalaşma konusunu farklı faaliyetler ile ele alacağız” dedi.

İstanbul’da uluslararası düzeyde yapılmış birçok marka zirvesi bulunduğunu hatırlatan Mustafa Aslan, “Ancak İzmir henüz böyle bir zirveye ev sahipliği yapmamıştır. Bu proje sayesinde hem İzmir sanayisinin ve EGİAD’ın ismi birçok büyük markayla birlikte anılacak hem de İzmir’in ulusal ve uluslararası arenada tanıtımına katkıda bulunulacaktır. Tanıtımın yanında üye merkezli baktığımızda en büyük hedef üyelerimizin marka yaratma konusunda cesaretlendirilmesi, yüksek katma değerli ürünlerle uluslararası piyasaya açılması ve bu yolculukta istikrarlı olarak desteklenmesidir” diye konuştu.

Markalaşma sürecinde uygulanan en önemli programlardan birinin dünyada ilk kez uygulanan devlet destekli markalaşma programı olan ‘Turquality Projesi’ olduğunu dile getiren Aslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu doğrultuda öncelikle Turquality detaylı olarak incelenecek. Marka Zirvesi’ne giden yolda öncelikle 'Marka Değerinin Önemi', 'Markalaşma Başarı Öyküleri' ve 'Marka Konumlandırma ve Rekabet' konularını ele alan seminerler düzenlemeyi planlanlıyoruz.”

Mustafa Aslan, gerçekleştirmeyi planladıkları Nitelikli Teknik Eleman, EGİAD Düşünce Klübü (Think Tank), EGİAD Dijital Dönüşüm, Markalaşma, EGİAD Genç İş Ödülleri, Sektörel Dağılım ve Kümelenme, Kurumsal Hafıza, Kurumsal Sosyal Sorumluluk projeleri hakkında da bilgiler verdi.